凱莉山學校認拖糧　校方：一至兩周可出4、5月糧　肯定繼續營運

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-31 16:52

香港凱莉山學校（Mount Kelly）4月發聲明稱財政健全後，近日再拖欠老師薪金。據知，該校老師仍未獲發4月薪金，有傳老師或於今日（31日）集體請辭，學校有機會面臨停運風險。 校方回覆稱，承認學校財務面臨困難、不斷虧損，但強調學校開始重組架構，料老師今年4月及5月的薪金可在一至兩周內發放，強調「肯定會繼續營運授課」。

香港凱莉山學校（Mount Kelly School）近月屢次傳出財困，包括拖欠租金及薪金。（資料圖片）

新財務團隊今起接手本地團隊工作

香港凱莉山4月回應拖糧欠租傳聞時，曾強調財政健全，稱「已妥善處理」薪金事宜。惟事隔只一個月，再傳出學校拖欠老師薪金，老師有機會在今日（31日）集體請辭。

校方稱受社會事件、停課及疫情影響，學校「的確在財務上面臨着困難的時刻，並不斷虧損」，惟重申學校已開始進行架構重組，當中聯合創校人、投資團隊組成的新財務團隊將於今日起接手本地團隊工作，料「所有事情將重回正軌」。

校方承認老師4月薪金仍未發放，但透露新的財務團隊審視情況後，投資者將再次注資，預計老師今年4月及5月的薪金可在一、兩個星期內發放，並強調「學校肯定會繼續營運授課」。校方又稱已致函家長及教職員通知情況，獲家長回覆諒解。

香港凱莉山4月28日發聲明，承認社會事件及疫情對學校營運有一定影響，但學校有多位新投資者加入，財政健全，會繼續在港發展。（校方聲明截圖）

今年4月亦曾欠租、拖糧

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly首間海外分校，原校擁有逾140年歷史，是英國最頂尖寄宿學校之一。學校採用英國國家課程，設中文課配合本港社會需求；學校屬「一條龍」，提供幼兒至中學教育，當中Year 8及Year 9學生獲保證銜接英國原校。

惟凱莉山學校數年前來港辦學起，已一波多折，校舍選址多次更改，女藝人陳慧珊曾入稟高院控告校方違約。學校因無預先向香港教育局申辦「國際學校」認可，最終校名中沒「國際學校」四字。

學校4月亦曾傳出財困消息，包括欠租、拖糧及未有全額贖回退學生家長購入的債券。校方4月28日發聲明，稱「已妥善處理」薪金事宜，又指欠租是「溝通失誤」所致；並會將提名券爭拗個案及「毫無根據的指摘」交律師處理。