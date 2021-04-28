凱莉山學校被指欠薪欠租　校方：薪金已妥善處理、欠租屬溝通失誤

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-28 18:45

香港凱莉山學校（Mount Kelly），近日傳出財困消息，有傳媒指接獲家長投訴，指為子女退學後未獲全額贖回債券，教職員亦被「拖糧」。勞工處回覆指，關注事件並已提醒及敦促僱主按《僱傭條例》向僱員支付工資。 校方於4月28日下午發聲明，承認社會事件及疫情影響學校營運，惟稱近日有多位新投資者加入香港凱莉山，學校有更充裕資金，且「已妥善處理」薪金事宜，以及向退校家長贖回提名券。校方形容欠租是「溝通失誤」所致，會將提名券爭拗個案及「毫無根據的指摘」交律師處理。

香港凱莉山學校（Mount Kelly School）承認，近年社會事件及疫情對學校營運產生一定影響，稱「已妥善處理」員工薪金事宜。（資料圖片）

校方：「已妥善處理」薪金事宜 欠租「純屬溝通失誤」

香港凱莉山在聲明中承認，近年社會事件及疫情對學校營運產生一定影響，感謝教職員體諒及溝通，稱「已妥善處理」薪金事宜；至於欠租「純屬溝通失誤所致」，亦已妥善處理。

凱莉山近日有多位新投資者 財政健全

校方強調，凱莉山國際教育集團 （Mount Kelly Education Group) 準備在2023年分別於英國、香港、馬來西亞和日本進行首次公開上市集資，多地將有新校園並擬於2022/23學年起招生，稱港生日後可轉讀海外分校。近月在集團聯合創辦人汪栢賢回歸後，香港凱莉山已有多位新投資者加入，學校因此有更充裕資金，「校方在此一再強調香港凱莉山財政健全，並承諾會繼續優化學校在港的發展。」

香港凱莉山4月28日發聲明，承認社會事件及疫情對學校營運有一定影響，但學校有多位新投資者加入，財政健全，會繼續在港發展。（校方聲明截圖）

具爭拗提名券個案交律師處理

有家長投訴未能全額贖回債券。校方稱，2020年8月起不再發行提名券，並向退學家長贖回相關提名券，「一些具爭拗的個案」已交律師處理。並揚言會將「毫無根據的指摘或惡意中傷或滋擾」交律師處理，不排除採取法律行動。

勞工處：已提醒及敦促僱主按《僱傭條例》支付工資

勞工處表示，關注事件，並已提醒及敦促僱主按《僱傭條例》向僱員支付工資。據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後7天內支付工資，故意或無合理辯解違反即屬違法，一經定罪最高可被判罰款35萬元及監禁3年。勞工處強調，一直嚴厲執法，並派勞工督察到工作場所巡查，偵察欠薪等違例事項，呼籲懷疑法定權益受損的僱員向勞工舉報。

教育局：未有接獲未能贖回債券或教職員薪金事宜投訴

教育局則表示，未有接獲有關未能贖回該校債券或教職員薪金事宜的投訴，會與學校了解有關情況及提供適切的意見。教育局提醒學校應與家長及僱員保持良好溝通，須按《僱傭條例》、相關規定及合約條款處理有關事宜。

凱莉山學校原計劃2016年9月在屯門開辦學校，惟「國際學校」需預先獲教育局認可，學校最終放棄成為國際學校。（資料圖片）

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly首間海外分校，原校擁有逾140年歷史，是英國最頂尖寄宿學校之一。學校採用英國國家課程，設中文課配合本港社會需求；學校屬「一條龍」，提供幼兒至中學教育，當中Year 8及Year 9學生獲保證銜接英國原校。

惟翻查資料，凱莉山學校來港辦學時一波多折，校舍選址多次更改，女藝人陳慧珊曾入稟高院控告校方違約。學校因無預先向香港教育局申辦「國際學校」認可，最終校名中沒「國際學校」四字。