駐守灣仔35歲男警初確診　上周六發病今早仍上班　報案室運作如常

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-31 15:50

新冠肺炎第四波疫情完結，不過警方指，今日（31日）有一名35歲男警員初步確診，他駐守灣仔軍裝巡邏小隊。他於上周六（29日）身體不適，惟於今日仍有上班。警隊消息透露，他今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警初步確診。（資料圖片）

警方指，一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警初步確診，他於5月29日因身體不適到一所私家診所求醫，並獲安排接受病毒檢測，並於今日初步確診。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為5月31日。警隊消息透露，初步確診的警務人員駐守灣仔警署，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

警方指，已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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