新冠肺炎・5.31｜增4宗輸入　近3.8萬人預約打疫苗近兩個月新高

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-01 00:28

本港新冠肺炎第四波抗疫半年終完結，但剛現「清零」局面後，廣東及台灣爆發變種病毒疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇預警第五波必然來襲。 衞生防護中心公布本港新增4宗確診個案，全部為輸入個案，其中一名40歲男子4月18日由印度來港，完成檢疫後返回葵涌葵盛東邨盛富樓居所，近日因其他病入院，最後發現抗體呈陽性。 此外，一名35歲灣仔警署男警員，亦初步確診，他居住的油美苑淮美閣會納入強制檢測公告。

▼5月31日強制檢測公告詳情▼

強制檢測｜9學校爆上呼吸道感染上榜 灣仔警區總部須強檢

【23:50】食物及衞生局今晚（31日）公布強制檢測公告，9間學校爆發上呼吸道感染，師生都要強制檢測，包括沙田聖母無玷聖心幼稚園及荃灣路德會聖十架學校一年級師生，須於本周四（6月3日）或之前檢測，或最遲本周六（6月5日）交回樣本瓶。

一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員初步確診，他工作的灣仔軍器廠街灣仔分區警署和灣仔警區總部，以及住所油塘油美苑淮美閣紀律部隊宿舍都要強制檢測。

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澳門開出港澳通關條件：港本地清零14日 初步確診警員成關鍵

【22:41】澳門疫情受控，已連續428天無本地病例，港澳兩地通關條件亦明朗化。澳門政府今日（31日）稱，只要香港14日內都無本地個案，便有條件討論通關。澳門表示香港最近仍然有本地個案，不過近日的本地個案全部都已改為輸入個案，對上一宗源頭不明個案為4月23日確診，即香港連續38日無源頭不明個案，不過本港一名警員初步確診，可能令紀錄斷纜，要重新再計算過「零確診」日子。

澳門社會文化司司長歐陽瑜指本港須本地個案清零14日，才有條件商討出入境的便利措施。（資料圖片)

新冠疫苗｜3.8萬人預約打針近兩月新高 青年周日打針昏厥已出院

【22:04】政府公布疫苗接種計劃累計95日以來，已為市民接種共約240萬劑疫苗。當中約1,379,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約594,800名接種科興疫苗，約784,700名接種復必泰疫苗。約1,021,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約436,000名接種科興疫苗，約584,900名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有36,400名市民接種了疫苗，和約37,700名市民在網上預約接種疫苗，分別約12,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約25,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，較昨日增四成。預約人數創自4月3日錄得45,500人後，近兩個月違高。

另外，昨日有4人在接種疫苗後送院，其中兩人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院；3人接種科興疫苗、1人打復必泰疫苗。一名51歲婦人在元朗體育館打第一劑復必泰後胸口痛，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名37歲男子在源禾路體育館打第一劑科興後心搏過慢，經治療後留院觀察。餘下一名21歲青年及一名40歲女子，也都是打第一劑科興，分別出現血管迷走神經性昏厥及暈眩而送院，經治療後已經出院。

浸大公布進入舍宿必須打疫苗或每兩周檢測 校方強烈建議師生接種

【23:35】再有八大院校收緊舍堂住宿安排，浸大今日日(31日)向學生發電郵，交代來年教學及疫苗接種事宜，校方表明由8月起，學生必須已打兩劑新冠疫苗，或定期出示14日內獲得的陰性檢測報告，始可進入本科生舍堂。至於進入校園方面，則維持現狀，包括須填寫網上健康申報，在校園內須佩戴口罩，在課堂上禁止飲食，並須保持適當社交距離。



校方又表明，基於公共衛生和保護大學社群的考慮，「強烈建議」教職員及學生接種疫苗，又指現時校內有提供科興疫苗可供學生預約，另港府亦計劃於校園內提供「到會」接種服務，屆時則可選打復必泰疫苗，但需150人預約始「成團」。

疫苗假期｜一文看清 公私營企業推針假谷針 與政府公務員看齊

【20:47】政府今（31日）公布「全城起動，快打疫苗」運動，以進一步谷針，並帶頭推出「疫苗假期」，讓政府僱員每打一針，可放一日有薪假。旅遊發展局、消費者委員會和僱員再培訓局等多個公營機構均表明會跟隨政府的做法，推出「疫苗假期」谷針。市區重建局更搶先一步，早在上周一已推出針假。



另外，亦私營企業亦倣效政府的做法，時富集團將聯同旗下的實惠集團等推「疫苗假期」，針假的有效日子至今年底，較政府多3個月。港鐵員工打齊兩針才可獲發一天額外假期，需連同原有身心健康假，才夠兩日；而早前已宣布1.5日針假的海洋公園則再加半天，與政府看齊。

賞你遊2.0｜周二起可報名 190行程可選：品酒、捕魚、與寵物同遊

【19:34】由於首輪「賞你遊」十分受市民歡迎，旅遊發展局再推出「賞你遊2.0」。明天(6 月1 日)起，「賞你遊」將接受市民報名。新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，並會分兩批上載至旅發局的網站，市民明天起可率先從首批約130個行程中，挑選心儀的行程，直接向相關旅行社報名。

▼第二輪賞你遊香港旅行團資料▼

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新冠疫苗｜港鐵送500張全年任搭車票 持針紙入海洋公園獲優惠券

【19:28】政府連日「谷針」，商界亦響應鼓勵市民接種疫苗，連番出招「利誘」市民接種疫苗。港鐵今晚（31日）表示，將向已接種市民送500張全年車票抽獎，總值約一千萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但不包括機場快線、來往羅湖及落馬洲的車程、東鐵線頭等座及港鐵接駁巴士。港鐵表示，以每天兩程最長車程27元作計算，一年365日，即每張車票價值2萬元，總金額達1,000萬元。

【18:06】澳門政府表示，香港最少14日沒有出現本地個案，才有條件與澳門恢復通關。

【17:40】睿智金融集團宣布，為回應政府的接種疫苗計劃，將捐出價值150萬港幣的上海實業環境（股票代碼0807.hk）股票，以抽奬形式（15 個名額）送予已接種新冠疫苗的香港居民。

睿智金融送150萬上海實業環境股票「谷針」 9月1日前接種可參加

【17:30】政府今日（31日）下午於盛富樓對出空地，設置流動採樣站，有逾百人打蛇餅排隊輪候檢測，當中包括長者、孕婦，有輪候人士稱等了約1小時，才完成檢測。該區區議員周偉雄指，一早已接獲近60宗查詢，不少街坊感到十分憂慮，「成朝電話未停過」，促政府盡快解釋清楚個案詳情，釋除街坊疑慮。

印度返港居民檢疫完返葵盛東邨初確診 盛富樓百人打蛇餅排隊檢測

【17:20】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計11,842宗。

增4宗輸入個案 灣仔警署男警初步確診 連續38日無不明源頭斷纜

新增個案包括一宗涉及一名40歲男病人（個案編號：11842），他是4月19日公布一宗輸入個案(個案編號：11693)的同行人士。他於4月18日從印度抵港，被列為個案11693的緊密接觸者，於4月18日至5月9日期間在竹篙灣檢疫中心進行檢疫。他完成檢疫後居住於葵涌葵盛東邨盛富樓。

他於5月13日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性。他於5月29日因其他病患入住瑪嘉烈醫院，其病毒檢測為不確定，其後對病毒抗體測試結果為陽性。此外，中心正調查一宗初步確診個案，個案涉及一名35歲男警員，他居住於油塘油美苑淮美閣。他於5月28日出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，並於5月29日向一名私家醫生求醫。他於5月30日遞交深喉唾液樣本並呈陽性反應。他於灣仔軍器廠街1號灣仔警區及灣仔分區警署工作。中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

傳40萬劑疫苗捐台 林鄭：多國領事要求轉讓疫苗 將透過世衞捐出

疫苗氣泡｜倘爆第5波疫情 政府研禁未打針市民進入食肆、學校

泰國、越南、柬埔寨列高風險地區 未打針者來港隔離21日

研打針後放寬處所營業時間、容12人一枱 陳肇始：預6月10日開始

初確診35歲男警駐守灣仔警署 居油美苑淮美閣 兩地點強制檢測

駐守灣仔35歲男警初確診 上周六發病今早仍上班 報案室運作如常

【15:09】新冠肺炎第四波疫情完結，不過警方指，今日（31日）有一名35歲男警員初步確診，他駐守灣仔軍裝巡邏小隊。他於上周六（29日）身體不適，惟於今日仍有上班。警隊消息透露，他今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

警方指，一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警初步確診，他於5月29日因身體不適到一所私家診所求醫，並獲安排接受病毒檢測，並於今日初步確診。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為5月31日。警隊消息透露，初步確診的警務人員駐守灣仔警署，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

【13:55】警隊消息透露，初步確診警務人員駐守灣仔警署，隸屬巡邏小隊，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

【13:43】消息：今有一宗無源頭初步確診，患者為警務人員。據了解，該名警務人員於灣仔警署上班。另外，食衞局深夜公布，葵盛東邨盛富樓一名居民初步確診，患者於4月中由印度返港，本月9日完成酒店21日檢疫回家，料衞生防護中心今日（31日）公布詳情，關鍵是患者是帶變種病毒，以及推斷是在印度或本地感染。

何栢良建議若七成公務員打針免減人工 放寬限聚只限已接種疫苗者

【10:46】有傳政府將會為公務員每接種一劑疫苗提供一日有薪假期，以提供打針誘因。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目中建議，政府應提供更大誘因予市民接種疫苗，舉例指現時公務員或需減人工，可考慮若有7成公務員接種疫苗就改為凍薪。



何亦指，本港社交距離措施只能針對已接種疫苗市民可獲放寬，自稱不適合接種疫苗人士亦不獲豁免，指「三高」或長期病不宜接種的說法是「大錯特錯」，全港應有99%合資格人士適合接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，限聚措施放寬應只限已接種疫苗人士。（資料圖片／黃舒慧攝）

袁國勇：備孕女士都應打針 政府解說不足令針後死亡錯誤說法廣傳

【09:52】港大微生物學系講座教授袁國勇早前指第4波疫情應已完結，但相信第5波疫情好大機會出現，要防止出現。他今日（31日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，香港情勢隨時有變，或在秋冬再有爆發，指現時已在機場試行入境人士抽血驗抗體的做法，防止輸入個案。他認為，港人需要接種疫苗，但打針引致死亡的錯誤印象深入民心，要「揼石仔」為市民解說，稱若現時無打第一代疫苗，不會可以打第二代。

接種率低於兩成 崔俊明：政府未來購疫苗量可減半 倡引國藥疫苗

【09:13】本港接種新冠肺炎疫苗氣氛冷淡，至今接種率未達兩成。政府早前指若疫苗用不完，會考慮交由世衞再捐給其他國家。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（31日）於港台節目《千鿋年代》指，政府明年再購入第二代疫苗時，認為購買數量可減半，亦建議政府考慮改為購入國藥生產的滅活疫苗，指其數據似乎較科興多，亦已獲世衞承認。

▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

疫苗FAQ｜打針會殺精、復必泰致癌？醫生逐一擊破關於疫苗的迷思

【08:00】本港新冠疫苗接種計劃展開逾3個月，超過130萬名市民已打第一針，約95萬名市民已打完兩針。不少市民身患毛病，仍未確定其身體狀況是否適合接種新冠疫苗，造成廣泛「疫苗猶豫」現象。《香港01》請教家庭醫生林永和及陳念德，解答奇難雜症病人是否適合打針，並解釋如何為之控制好病情。

Q：聽說打疫苗後會令精子死亡，導致不能生育，是真的嗎？

Q：我很容易敏感，接種疫苗是否會令到濕疹、皮膚敏感或鼻敏感發作？

Q：曾有醫生說打復必泰疫苗會致癌，是真的嗎？

(點擊上述連結看答案)

家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

檢疫酒店｜一房難求 食衞局與業界商啟用1700間後備房間應急

【00:54】政府早前收緊抵港檢疫安排，最多須在指定酒店檢疫21日，令酒店房間供應十分緊張。不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間；超貴價的檢疫酒店香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。



食物及衞生局承認現時預約酒店情況較緊張，但部分檢疫酒店仍有房間可供6月及7月份預訂；部分有後備房間的第三輪檢疫酒店，將開放這些房間供預約，令總數將可增1,700間至一萬間，比現時多20%。

強制檢測｜4月中印度返港居民回家後初確診 葵盛東邨盛富樓強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情達到「清零」之際，再度有外國返港居民在完成酒店檢疫，返回社區後染疫。食物及衞生局周日(30日)深夜公布強制檢測公告時，披露周日一宗在港初步確診個案，患者4月中從印度回港，居於葵盛東邨盛富樓，依公告推算，患者21日酒店檢疫期後，在5月9日回家，相距三周初步確診，盛富樓居民、訪客及工作人員最遲本周三（6月2日）須完成檢測。

一名4月中從印度回港人士初步確診，居葵涌葵盛東邨盛富樓。（資料圖片／林振華攝）

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

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