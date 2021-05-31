泰國、越南、柬埔寨列高風險地區　未打針者來港隔離21日

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-31 18:10

本港第四波新冠肺炎疫情完結，惟全球疫情仍然持續。食衞局局長陳肇始今日（31日）公布，將新增柬埔寨、泰國、越南及英國列為高風險B組指明地區，入境人士需要持陰性檢測證明才可登機，而未接種疫苗者需要強制檢疫21日。

食物及衛生局局長陳肇始指，共29個地區列為B組高風險指明地區。（羅君豪攝）

食物及衛生局局長陳肇始指，新增地區包括柬埔寨、泰國及越南，而原本屬於A2指明地區的英國，因接種疫比率高，加上早前取消登機限制後未有發現輸入個案，亦將其下調為B組指明地區。現時有29個地區的抵港人士，需要持陰性檢測證明才可登機，未接種疫苗者需要強制檢疫21日，而已接種疫苗人士則需要檢疫14日。

台灣被列為高風險地區，來港人士登機需要持有陰性檢測證明。（資料圖片）

陳肇始：密切留意廣東省疫情 內地控制嚴謹

陳肇始指，因應廣東省近日不同地區出現確診個案，但內地對疫情的控制嚴謹，而確診個案暫只出現於局部地區，加上廣州正擴大篩查範圍；至於深圳的傳播鏈清晰，亦有措施限制人員流動及防止輸出個案，如離開廣州需要有72小時核酸陰性結果，政府會繼續密切留意廣東省疫情發展，並與粵方保持溝通。

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