賞你遊2.0｜周二起可報名　190行程可選：品酒、捕魚、與寵物同遊

撰文： 謝媛彰 最後更新日期： 2021-05-31 19:34

由於首輪「賞你遊」十分受市民歡迎，旅遊發展局再推出「賞你遊2.0」。明天(6 月1 日)起，「賞你遊」將接受市民報名。新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，並會分兩批上載至旅發局的網站，市民明天起可率先從首批約130個行程中，挑選心儀的行程，直接向相關旅行社報名。

▼記者去年11月跟隨一團「賞你遊」▼

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首批上載的130個行程中，涵蓋不同的主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂等。有行程會帶團友到訪本港不同的景點，亦有行程安排團友參與不同類型的工作坊，包括美食及工藝等主題，亦有捕魚、田園耕作體驗，甚至與寵物同遊等。半天的行程除至少到訪2個景點，當中包括一餐膳食。

▼第二輪賞你遊香港旅行團資料▼

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「賞你遊香港」提供其他的體驗工作坊，包括傳統美食製作體驗、鳥結糖工作坊、墨西哥美食DIY體驗，以及DIY海玻璃工作等等。

▼部份賞你遊體驗工作坊的活動▼

市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800 元，便可儲起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人港幣$100作按金（參加者可於出發日取回按金）。

所有參與的團友須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄。新一輪的「賞你遊香港」名額增至2 萬個，各旅行團名額有限，先到先得。第二批約60 個行程，預計將在6 月中上載。