去年訪港旅客僅357萬跌93.6%　旅發局：正商討可否推新一輪賞你遊

過去一年，因新冠肺炎影響全球下，各地均採取入境限制，旅遊業接近停頓，旅發局公布，2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%，去年來港旅客，主要於未造成爆發的1月份來港，隨著2月、3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。 旅發局表示，會維持本港國際曝光，2021年已做好部署，為旅遊復甦作好準備，將進一步加強與業界合作；又由於去年「賞你遊香港」反應熱烈，旅發局正與業界商討可否推出類似的新一輪計劃。

2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%。（資料圖片）

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旅發局主席彭耀佳表示，旅發局因應疫情變化及新常態的出現制訂新的策略，在旅客未能到訪的大環境下，旅發局決定先做好本地氣氛，同時維持香港的國際曝光，踏入2021年，旅發局已做好部署，為旅遊復甦作好準備，將進一步加強與業界合作，共同開發新的產品及行程，並提升香港服務水平。

旅發局主席彭耀佳表示，踏入2021年，旅發局已做好部署,為旅遊復甦作好準備,將進一步加強與業界合作，共同開發新的產品及行程，並提升香港服務水平。 （資料圖片 / 羅君豪攝）

正與業界商討可否推新一輪「賞你遊」



另外，旅發局表示，去年10月下旬推出「旅遊‧就在香港」第二階段活動「賞你遊香港」，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可換取本地遊名額一個1萬個免費本地遊名額，在計劃推出後約一星期爆滿，而至今已有約7,500 名市民完成行程。活動受疫情影響，12月起須暫停，餘下的約 100 個旅行團會在疫情檼定後恢復出團，因應「賞你遊香港」反應熱烈，旅發局正與業界商討可否推出類似的新一輪計劃。

計劃今年3月製約20條主題影片 讓觀眾感受香港不同旅遊體驗



旅發局於去年10月推出「360 Hong Kong Moments」，計劃在今年3月底製作約20條不同主題的影片，透過360度VR全景技術或其他創新拍攝手法，讓觀眾親身感受香港不同旅遊體驗的樂趣，此外，旅發局9月起與日本旅行社合作推出虛擬旅行團「在家旅行」已舉辦至少10團，旅行社形容這是舉辦虛擬旅行團以來反應最踴躍的旅行團。

2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%。（資料圖片）

為建立香港健康安全的旅遊形象，讓旅客日後訪港時更有信心，10月為旅遊相關業界制訂衛生防疫指引，旅發局更全額資助業界的申請費用。至2021年1月中已有超過 1,500 個商舖獲認證。另外，剛過去的「除夕倒數」短片在旅發局的平台便成功吸引超過 500 萬人收看。

2020 年整體訪港旅客初步數據