初確診35歲男警駐守灣仔警署　居油美苑淮美閣　兩地點強制檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-31 18:01

本港今日（31日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，另有一宗初步確診個案，涉及一名35歲男警，於灣仔軍器廠街1號灣仔警區及灣仔分區警署工作，並居於油塘油美苑淮美閣，兩地點被納入強制檢測公告，相關人士須於周三（6月2日）前進行檢測。

衞生署表示，正調查一宗初步確診個案，涉及一名35歲男病人，居住於油塘油美苑淮美閣。患者上周五（28日）出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，並於上周六（29日）向一名私家醫生求醫，昨日（30日）遞交深喉唾液樣本並呈陽性反應。

患者為一名警務人員，於灣仔軍器廠街1號灣仔警區及灣仔分區警署工作，中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤，上述兩個地點將於今日被納入強制檢測公告，相關人士須於周三（6月2日）之前接受檢測。

警方則表示，該患者過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，最後上班日是今日。警方指，已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測。警隊消息透露，該患者今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

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