澳門開出港澳通關條件：港本地清零14日　初步確診警員成關鍵

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-31 23:11

澳門疫情受控，已連續428天無本地病例，港澳兩地通關條件亦明朗化。澳門政府今日（31日）稱，只要香港14日內都無本地個案，便有條件討論通關。澳門表示香港最近仍然有本地個案，不過近日的本地個案全部都已改為輸入個案，對上一宗源頭不明個案為4月23日確診，即香港連續38日無源頭不明個案，不過本港一名警員初步確診，可能令紀錄斷纜，要重新再計算過「零確診」日子。

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澳門指港本月25日仍有本地個案 衞生署：已改作輸入

澳門社會文化司司長歐陽瑜在今日疫情記者會上重申，香港須本地個案清零14日，才有條件商討出入境的便利措施。強調港澳兩地一直保持密切聯繫及溝通，今早才和香港官員舉行技術會議及溝通。她希望盡快恢復港澳兩地往來，但香港本月25日曾出現本地個案，「雖然呢啲本地個案係輸入嘅，但係畢竟都進入咗社區，所以以澳門標準都視佢為本地個案」，仍然列香港為中風險地區，由香港進入澳門需隔離14日。

根據本港衞生署當日公布，有兩宗個案患，患者為居於西貢大洞禾寮村的菲傭及葵涌石籬(二)邨石華樓的巴基斯坦籍地盤工人。不過衞生防護中心昨日（30日）修訂，指因應流行病學調查、臨床數據及基因排序分析結果，他們較可能於抵港前已感染，全改列作輸入個案。

澳門社會文化司司長歐陽瑜指本港須本地個案清零14日，才有條件商討出入境的便利措施。（資料圖片)

澳門428天無本地病例 無人死亡

港大微生物學系講座教授袁國勇早前分析，近日多宗社區個案都由本地個案其實多月前感染，都是「復陽」患者，因此衞生防護中心已經改為輸入個案。

澳門已連續428天無本地病例報告，包括無症狀感染者，亦連續6天沒有新增境外輸入病例報告，澳門累計確診病例51例，當中49例為境外輸入病例，餘下2例為輸入相關病例，無人離世，無任何醫務人員受到感染。

歐陽瑜又表示，由於近日出入境人數眾多，口岸出現擁擠情況，廣東「粵康碼」系統因極大流量的影響而出現不穩；此外，口岸人群的聚集亦會提高病毒傳播風險，政府鄭重呼籲市民，如非必要切勿離開澳門，若因實際需要進出口岸，要多利用關閘以外的其他口岸，雖然採用其他口岸可能會對市民帶來不便，但如果澳門發生本地個案，將影響正常通關，屆時對市民的影響會更大。