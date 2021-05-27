新冠疫苗｜澳門48歲男急性壞死性會厭炎離世　兩周前曾接種疫苗

社會新聞
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澳門衛生局昨（26日 )表示，日前一例新型冠狀病毒疫苗接種後嚴重不良事件通報中的48歲男性，住院6天後於26日因急性壞死性會厭炎引起氣道阻塞，心跳停頓及急性缺血缺氧性腦病，搶救無效離世。

澳門日報引述澳門衛生局消息指，新型冠狀病毒感染應變協調中心曾於5月21公佈1例新型冠狀病毒疫苗接種後嚴重不良事件通報，為一名48歲男性，當日因突發失去意識而送鏡湖醫院，經搶救後心跳恢復，進入深切治療部進行監護治療。當時經CT掃描、直視喉鏡、血液等檢查確診為急性壞死性會厭炎，並因急性壞死性會厭炎引起氣道阻塞，心跳停頓及急性缺血缺氧性腦病，於26日搶救無效離世。

該名人士在5月13日接種第1劑新型冠狀病毒mRNA疫苗，所以衛生局「新冠病毒疫苗接種後不良事件評估工作小組」當天即時舉行會議並邀請鏡湖醫院相關主診醫生討論。與會者一致認為，該病人的表現由急性壞死性會厭炎引起，與疫苗接種無關，屬偶合事件。

由於案主在鏡湖醫院離世，根據其代理人意願，已將事件通報衛生局；如案主代理人正式申請醫療事故鑑定，即會啟動鑑定程序包括屍體解剖以進一步釐清案主的死因。衛生局對死者家屬表示慰問，並會為家屬提供必要協助。

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