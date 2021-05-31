強制檢測｜9學校爆上呼吸道感染上榜　灣仔警區總部須強檢

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-01 00:57

食物及衞生局今晚（31日）公布強制檢測公告，9間學校爆發上呼吸道感染，師生都要強制檢測，包括沙田聖母無玷聖心幼稚園及荃灣路德會聖十架學校一年級師生，須於本周四（6月3日）或之前檢測，或最遲本周六（6月5日）交回樣本瓶。

一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員初步確診，他工作的灣仔軍器廠街灣仔分區警署和灣仔警區總部，以及住所油塘油美苑淮美閣紀律部隊宿舍都要強制檢測。

▼5月31日強制檢測公告詳情▼

五間學校及四間學校的指明級別，因為爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，同被納入今日的強制檢測公告。

其中粉嶺基督教粉嶺神召會恩光幼稚園暨幼兒園等五間學榜上榜，任何在5月18日至31日期間曾身處有關校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於6月3日或之前接受檢測。

元朗朗博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校等4間學校， 在5月18至31日期間於指定級別就讀的學生及曾面授該等指明級別的教師，都要在6月3日或之前接受檢測。

若受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須在6月5日或之前交回收集瓶。受檢人士若5月29日至31日做過檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已完成疫苗接種人士亦可獲豁免檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月1日)▼

灣仔警察總部增設流動採樣站

灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員初步確診，源頭不明，他工作的灣仔軍器廠街灣仔分區警署、灣仔警區總部納入強制檢測，任何在5月18日至31日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月3日或之前接受檢測。

政府明日會在灣仔警察總部增設流動採樣站，為須接受強制檢測的員工提供免費服務。

男警員居於油塘油美苑淮美閣，強制檢測公告列明，任何在5月18日至31日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），同樣須於6月3日或之前接受檢測。

受檢人士若5月29日至31日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼