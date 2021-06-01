香港生育率低至0.87　學者指欠育兒支援　夫婦移民料生育率再跌

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-01 11:39

香港生育率持續偏低，出現人口老化問題，勞工及福利局局長羅致光早前在網誌表示，香港生育率低至0.87，為其認知新低，遠低於過往可預期的範圍。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指，政府需要介入，提供育嬰、財政等措施，指現時兩歲以下的支援每年只有2000個位，不足每年4萬嬰兒使用。 他又指，近年移民的不少是生育年齡夫婦，預計本港生育率會繼續下降。

葉兆輝指，生育率需要達2.1，才能維持人口更替。（資料圖片）

葉兆輝指，0.87生育率，即每個婦女生育少於一個小朋友，指在社會運動及疫情下，2021年出生率比2020年低10%以上，「情況係好唔樂觀」，認為政府要有措施穩定，惟「最弊係政府唔覺得自己有責任」。

他說，經濟情況加上多人移民，離開香港的更有不少為生育年齡夫婦，「生都唔喺香港生」，估計情況會惡化，指政府可以在工資、住屋安排或整體社會環境入手，令港人樂於在港居住。

羅致光昨指，香港生育率遠低於過往可預期的範圍。（資料圖片）

內地昨日亦公布推「三孩政策」，葉說，港府可以參考相關育嬰設備或財政支援，指香港對照顧兩歲或以下的小朋友支援不足，「一年4萬幾個B，政府資助位得2,000個，如何有援助係需要」。他指，新加坡、澳洲等地都把生育定為首要國家政策，「有心做係做到，唔係做完（生育率）會升，但希望養兒育女冇咁辛苦，（港人）更願意為香港生到一個B。」否則，撫養比率繼續增加，會成為大挑戰。