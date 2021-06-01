中國三孩政策　多個媒體熱議

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-01 03:08

為了應對人口老齡化，中國5月31日決定實施三孩生育政策，這次重大的政策調整引發了西方媒體的廣泛關注。

新華社5月31日報道稱，為積極應對人口老齡化，中國將出台重大政策舉措。中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源稟賦優勢。

中國人口結構顯示，老齡化趨勢明顯。（多維新聞製作）

據悉，1978年開始，中國實施獨生子女的計劃生育政策，即只允許一對夫婦只生育一個孩子。但是這個政策給中國的社會和經濟發展帶來了障礙。2013年，中國開始實施「單獨二孩」政策，即允許一方是獨生子女的夫婦生育兩個子女。2016年1月1日，中國開始實施「全面二孩」政策，即一對夫婦可以生育兩個子女，這也意味着中國實施了30多年的獨生子女政策正式退出歷史舞台。

這一次，中國進一步放寬生育政策也引發了極大的關注。路透社5月31日稱，這是一次重大的政策轉變。

美國有線電視新聞網（CNN）5月31日稱，中國出台三孩政策是為了扭轉出生率下降的趨勢。

彭博社5月31日報道稱，中國此舉是為了遏制不斷下降的出生率和人口老齡化，這些都給國家的長期經濟前景帶來風險。

中國第七次全國人口普查數據，逐圖分析（點擊圖集瀏覽）：

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《金融時報》也稱，中國人口危機迫在眉睫。此前，北京報告稱，中國人口增長速度達到了幾十年來的最低水平。

《華爾街日報》稱，這是中國為解決中國人口老齡化問題採取的最新措施。幾周之前，中國10年一次的人口普查顯示，經過幾十年的快速增長之後，中國人口形勢面臨歷史性轉折。

《紐約時報》5月31日報道稱，此舉反映出人們對中國老年人口的迅速增加可能會加劇勞動力短缺，並在不久的將來給經濟帶來壓力的擔憂。長期以來，中國的人口統計學家一直在遊説政府取消所有的生育限制。

報道稱，中國出生率已經連續四年下降。但5月31日的宣布仍讓幾位專家感到驚訝。生活在中國南方城市湛江的獨立人口學家何亞福説：「這比我預計得要來的更突然、更早。政策制定者很可能意識到人口現狀比較嚴重。」