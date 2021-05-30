羅致光：社會事件、疫情影響　去年總生育率跌至0.87　料今年更低

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-30 11:10

勞工及福利局局長羅致光今日（30日）發表名為「生育率低處未算低」的網誌，提到去年總生育率跌至0.87，遠低於過往可預期範圍，認為是受到前年社會事件影響，後期亦受到疫情所影響，並以03年沙士時的經驗推論，今年的生育率應更低。他又提到，法定有薪產假增至14星期後，截至5月27日，僱主已申請發還4星期產假只涉601人。

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羅致光說，社會、經濟、心理與生理因素有着緊密的關係。香港於2003年3月至6月之間，沙士肆虐，加上失業率一度升至8.7%的水平，明顯影響了香港的生育數字；若減去雙非嬰兒數目，2004年的生育數字較2003年更低。若以當年經驗推論，今年生育數字應會較去年更低。

羅致光計今年生育數字應會較去年更低。(資料圖片/余俊亮攝)

另外，羅致光指法定有薪產假增至14星期後，由去年12月11日開始到今年4月底，已完成透過月薪領取14星期的產假人數應十分之少，截至5月27日，僱主已申請發還4星期產假的只涉601人，由於有關安排才剛起步，應是合理數目。

他又提到，現屆政府已多管齊下增加資助幼兒服務的質和量，當中包括將服務需求寫入《香港規劃標準與準則》、嘗試透過購買物業在18區增加資助幼兒中心、在合適的賣地項目條款中加入幼兒中心、改善人手比例及增加中心資助等等。