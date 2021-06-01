屯門往澳門停航　船公司停租屯門客運碼頭　海事處：有足夠運載力

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-01 17:16

新冠肺炎疫情下，澳門與香港一直未能通關，香港往澳門的渡輪航運由去年1月30日起暫停至今。海事處公布，經營由屯門前往澳門的跨境客運渡輪的港澳飛翼船有限公司，提出終止屯門客運碼頭租賃協議，並將於6月8日交還予政府。

屯門客運碼頭一直租借予噴射飛航經營。（噴射飛航網頁）

噴射飛航下的港澳飛翼船有限公司一直營運屯門客運碼頭，提供來往澳門與屯門的渡輪服務，按噴射飛航網頁，疫情前每日有5班船由屯門出發前往澳門，日航普通位票價為160元。

疫情之下，來往香港與澳門的船務完全停擺，噴射飛航母公司信德集團2020年的年報中，行政主席兼董事總經理何超瓊表示，疫情下令海路口岸關閉，涉及龐大的經常性及維修保養開支，年報中指出，在2020全年只營運了34天，錄得3億元嚴重虧損。

海事處表示，已就交接安排與港澳飛翼公司聯繫，以確保屯門客運碼頭可以順利有序地交回政府，亦有與澳門海事當局通報。

海事處指，現時同樣由噴射飛航營運的上環港澳碼頭，以及尖沙咀中國客運碼頭的服務，有足夠運載力滿足跨境客運乘客的需求，待跨境客運渡輪服務恢復後，而屯赤隧道及港珠澳大橋亦為香港與澳門有另一選擇。

至於屯門客運碼頭未來用途，政府表示會評估公眾對水上交通服務的需和渡輪服務營辦商的要求後再作考慮，務求盡可能令碼頭用得其所。