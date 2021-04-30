澳門特首賀一誠列探討港澳旅遊氣泡條件：起碼香港連續清零達指定

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-30 21:15

特首林鄭月娥周三（28日）表示曾於早前出席博鰲亞洲論壇期間，與澳門特首賀一誠探討港澳通關安排，並稱會分別與澳門和內地研究「港澳旅遊氣泡」。《澳門日報》今日（30日）報道，澳門特首賀一誠指本港起碼要連續14天確診個案「清零」，才有條件探討旅遊氣泡。

澳門特首賀一誠指本港起碼要連續14天確診個案「清零」，才有條件探討旅遊氣泡。（資料圖片）

澳門特首賀一誠表示，香港起碼要連續14天確診個案清零，才有條件談來往兩地的旅遊氣泡。（資料圖片）

澳門向中央提出兩地居民免檢

《澳門日報》報道指，澳門特首賀一誠表示，港澳旅遊氣泡仍處於討論階段，並要視乎香港的疫情發展。他指，香港起碼要連續14天確診個案清零，才有條件談來往兩地的旅遊氣泡。

賀一誠指，至於可否讓澳門與內地市民免檢測來往兩地，仍待中央政府批准。他指，當地旅遊業界反映「五一黃金周」期間的酒店預訂情況不錯，若其後澳門能保持疫情無反彈，希望能向內地傳遞信息，指澳門是一個很健康的城市。

特首林鄭月娥早前指，曾於出席博鰲亞洲論壇期間，與澳門特首賀一誠探討港澳通關安排。（資料圖片／盧翊銘攝）

特首林鄭月娥日前透露，早前出席博鰲亞洲論壇期間，曾與賀一誠探討港澳通關安排。她指，由於目前澳門與內地幾乎全面通關，港澳通關的大前提要堵塞漏洞，避免港人為了逃避強制檢疫，通過澳門前往內地。

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