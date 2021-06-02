35+初選案｜譚凱邦申請保釋被拒　旁聽人士高叫撐住

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-02 13:06

泛民47人參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，案件本周初再提訊後，多名被告再嘗試要求保釋，法庭今處理譚凱邦的申請，惟總裁判官蘇惠德認為沒有充份理據相信譚不會再作危害國家安全行為，拒絕譚的申請。案件將押後至7月8日再提訊，譚須繼續還柙。散庭時有旁聽人士高叫：「撐住啊，頂住啊！」

10人再申保全被拒

這宗涉及47名被告的案件，只有11人獲准保釋，部份被告曾透向高院申請保釋，但未有人成功。其中10名須還柙的被告趁前天案件再提訊時，再提保釋申請，其中袁嘉蔚的申請，當日即被拒絕；法庭昨先後處理鍾錦麟、吳政亨、王百羽趙家賢、劉澤鋒、范國威和余慧明等7人的申請，亦全被拒，原本亦有提相同要求的吳敏兒及陳志全，昨宣布撤回申請。法庭今只處理譚凱邦的保釋，亦同樣拒絕。

47名被告最新近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)

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11名獲准保釋的被告及其保釋條件。(詳看下圖)

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47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

控方早前透露，案件押後至下月7日為轉介高院的提訊日。

案件編號：WKCC813/2021