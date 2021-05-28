35+初選案｜控方指毛孟靜曾發假消息　官稱難保不危害國安拒保釋

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-28 18:39

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，其中不獲保釋的毛孟靜和尹兆堅，早前向高等法院申請同樣遭拒。法官杜麗冰今(28日)頒下判辭，解釋理據。法官在判辭引述律政司早前陳詞，透露毛孟靜在初選中擔任重要角色，戴耀廷曾就初選諮詢毛孟靜。此外，毛孟靜又發佈假訊息，包括訛稱警員假扮為暴徒，破壞店舖等。至於尹，則在國安法生效後，仍向港人提倡「向極權說不」。最後拒絕兩人的保釋。

毛稱會退出政壇

杜官在毛孟靜案的判辭，引述毛孟靜律師的陳詞，指若她獲保釋，將會退出政壇，不會作出危害國家安全的行為。律政司則指，毛孟靜與初選案首被告戴耀廷，就舉辦初選而多番以訊息溝通，戴就初選諮詢毛孟靜。律政司指，毛孟靜在案中擔任重要角色。

律政司指毛多番發假消息

律政司續指，毛孟靜多番發佈假消息，包括831太子站中傷者的傷勢，以及指稱兩臥底警員假扮為暴徒，在灣仔破壞店舖，令警方可藉詞腰斬當天元旦日的遊行。此外，毛多番接受外國媒體訪問，曾形容香港正經歷港式的文化大革命，且毛在本港和國際層面都有很大影響力，與多個國家的外交人員都有聯繫。

毛回應只履行記者職責

毛孟靜的律師回應指，就太子站事件，毛是收到市民投訴而作出反映，強調她是履行記者的職責。

杜官表示尊重記者，尤其是報道客觀準確的記者，但考慮本案的陳詞等，認為沒有足夠理由相信若毛獲保釋，不會繼續作出危害國家安全的行為。

尹兆堅早前在高院申請保釋亦被拒。（資料圖片）

尹曾稱向極權說不

至於尹兆堅案的判辭，杜官引述律政司的陳詞，指在尹的電腦中發現支付香港獨立的宣傳，又指在國安法生效後，尹仍向港人提倡「向極權說不」。

杜官最終認為，沒有足夠理由相信，若尹獲保釋，不會繼續作出危害國家安全的行為。

案件編號：HCCP134、141/2021

36名未獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

11名獲准保釋的被告及他們的保釋條件。(詳看下圖)