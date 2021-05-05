35+初選案︱胡志偉申外出奔父喪　懲教署拒批　容許視像觀看喪禮

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-05 11:40

現因民主派35+初選案被還柙的民主黨前主席胡志偉，父親於上月中離世，胡志偉早前向懲教署申請外出奔喪， 懲教署今日（5日）表示，該喪禮日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，考慮保安因素後，決定不批准有關申請；又提到署方近年致力發展智慧監獄，今次是首次安排以視像方式參與喪禮讓在囚人士考慮。

懲教署：留意到有人在網上號召到喪禮

《蘋果日報》引述民主黨成員指，署方以喪禮可能有很多人在場，構成很大風險為由，初步否決申請，只容許胡志偉以Zoom形式觀看喪禮。報道引述該人批評懲教署不近人情，質疑是政治打壓。

懲教署今日（5日）早上發聲明，指會一視同仁，按現行保安機制處理所有在囚人士提出相關申請。「根據《監獄規則》第17條，署方會考慮在囚人士的所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等各項保安因素。署方近日亦留意到喪禮的日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人士號召喪禮當日到場支持。經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關申請。」

署方表示，對於在囚人士家人離世深表同情，所以希望提供其他可行途徑作出協助，「近年，署方致力發展智慧監獄，傳輸視像訊息是其中一項主要發展範疇。有見及此，署方決定應用有關科技，首次安排以視像方式參與喪禮讓在囚人士考慮。」