首輪N無住戶津貼約11.5萬戶受惠　油尖旺、深水埗、元朗區佔最多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-02 15:51

政府於去年推出津貼項目，向非公屋、非綜援的低收入住戶（俗稱「N無住戶」）提供一筆生活津貼。津貼項目首兩輪，分別於去年7月及今年1月展開。 民政事務局局長徐英偉，今日（2日）回覆立法會議員書面質詢時，公布第一輪N無津貼資料，數據顯示受惠住戶共有115,256個，當中以油尖旺區以18,094個佔最多，深水埗區及元朗區則緊隨其後。而受惠住戶當中，有1,576戶報稱居於工廈單位，亦有1,242宗屬無家者。 徐英偉續指，關愛基金目前無意再次推出相關項目，意味N無住戶津貼並無第三輪計劃。

當局公布首輪N無住戶一次過津貼的資料，截至今年5月26日，受惠住戶數目合共有115,256個。（資料圖片／梁鵬威攝）

受惠住戶數目油尖旺區18,094個佔最多

當局公布首輪N無津貼的資料，截至今年5月26日，受惠住戶數目合共有115,256個，當中油尖旺區佔最多為18,094個。第二及第三位為深水埗區、元朗區，分別佔16,796及14,757個住戶數目。而南區所佔數目最少，僅得1,063個。

工廈單位佔1,576個住戶

而受惠人士的居所以私人樓宇為主，佔101,246個，當中以31,708人獨居佔最多。不過其他居所類別中，工廈單位佔1,576個住戶，同樣以獨居最多佔811人。而無家人士亦佔有1,242個，當中更有11個屬2人家庭。

至於受惠住戶的入息中位數，佔住戶月入息限額的百分比，介乎52.98%至62.81%。當中以1人住戶佔最低，6人或以上住戶佔最多。而受惠住戶的月租中位數，佔租金上限的百分比，則介乎46.57%至52.98%，以6人或以上住戶佔最低，1人住戶佔最高。

徐英偉回應指，關愛基金目前無意再次推出相關項目。（資料圖片／羅君豪攝）

第二輪津貼項目預算開支約18.1億元

徐英偉指，第二輪津貼項目於今年1月4日開始接受申請，並於5月31日（本周一）截止申請。截至5月26日，共收到逾11萬宗申請。但由於需時初步處理，申請的實際數字仍有待確實。他亦指，第二輪津貼項目的預算開支約18億1,315萬元，預計有約177,800個住戶可受惠。

議員問到會否考慮推出第三輪津貼項目。徐英偉回應指，關愛基金目前無意再次推出相關項目。他補充指，政府將於6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，為非居於公屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年（N無住戶），以及未被首次編配公屋的合資格一般申請住戶，以提供現金津貼。運房局預計，該計劃將有約9萬個一般申請或合乎資格申領津貼。