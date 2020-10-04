關愛基金非公屋、非綜援住戶生活津貼　明接受四人或以上住戶申請

關愛基金將於明日（10月5日）起，就「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（2020年項目），開始接受四人或以上住戶的申請。四人住戶及五人或以上住戶的津貼金額分別為14,500元及15,500元。

受惠住戶須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者；及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過指定上限。

關愛基金推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向「N無人士」（即非公屋住戶和沒有領取綜援的低收入家庭）先後發放兩次生活津貼。（資料圖片／梁鵬威攝）

截止日期11月30日 申請表及項目簡介可於網頁下載

合資格的四人或以上住戶明日起可以郵寄方式或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請，截止日期為11月30日。申請表及項目簡介可於基金網頁（www.communitycarefund.hk）下載。秘書處建議申請人以郵寄方式遞交申請。如申請人欲前往服務單位遞交申請，請先致電查詢單位的服務時間，服務單位或會要求申請人先預約。

「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，將在明日開始接受二人住戶的申請。（資料圖片／梁鵬威攝）

將以銀行轉帳或支票發放津貼

秘書處及服務單位會審核每份申請，包括核實資格及查閱所遞交的證明文件，並會抽查部分申請進行家訪／入息審查。秘書處審批申請後，會向申請人發出申請結果通知信，並會向合資格的住戶以銀行轉帳或抬頭支票方式發放津貼。



基金於7月2日推出項目，旨在紓緩低收入住戶的經濟壓力。秘書處由7月2日、8月3日及9月1日起分別接受一人住戶、二人住戶及三人住戶的申請。截至9月30日，秘書處已接獲逾50,000份申請，並正處理有關申請。