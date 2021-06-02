女議助用鐳射筆射警署　官斥屬公然挑戰警隊及政府　判囚8月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-02 16:53

一名女區議員助理被指前年8月大埔區示威「快閃」行動中，用鐳射筆射向馬鞍山警署內的警員，被控一項管有攻擊性武器罪。女議助早前被裁罪成，押後至今（2日）判刑。裁判官彭亮廷指，案件屬於小型非法集結，行為極具挑釁性，是對警隊、政府、法治和公眾秩序的公然挑戰，亦容易引起別人效仿，案情嚴重，故最終判處被告即時監禁八個月。

被告陳惠欣（32歲）被指於2019年8月11日，在馬鞍山耀安邨耀榮樓外管有一支雷射筆；她被裁定一項管有攻擊性武器罪罪成。

辯方求情時指，被告被判罪成後已經被還押約一個月，期間表現合作有禮，現在深感後悔，亦明白自己犯下過錯，在當時社會氣氛感染下思想變得激進，而她的行為亦沒有在現場引起更大的暴力騷亂，故祈法庭輕判。唯裁判官彭亮廷指，案中有8人一同聚集，其中三人使用鐳射筆射向警署，令三名警員不適，有機會涉及非法集結和襲警罪名。

此外，彭官亦指被告的行為極具挑釁性，是對警隊、政府、法治和公眾秩序的公然挑戰，容易引起別人效仿，加上被告亦有帶備其他裝備到場，可見她有預謀犯案，故以監禁九個月為量刑起點，但考慮到被告已經受另一單示威案件服刑，考慮到量刑的整體性下減刑一個月，判處被告監禁八個月。

案件編號：STCC 384/2020