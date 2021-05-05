廚師堵路藏3支鐳射筆 官稱有機會用以供人使用 囚8個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-05 18:35

前年11月12日有網民發起「大三罷」行動，五旬廚師涉在荃灣以欄桿堵路，並攜有3支鐳射筆，他早前被裁定在公眾地方造成阻礙，以及管有攻擊性武器兩罪成立，今（5日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁8個月。裁判官稱當時為社運高峰期有人集結，被告不只攜有1支鐳射筆，而是3支，可供他人使用。

被告甄偉安（50歲，廚師），被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道239號外，與他人放置欄桿，阻礙該處的汽車行駛，被控在公眾地方造成阻礙。他亦涉攜有3個可發出鐳射光束的裝置，被控公眾地方管有攻擊性武器罪。

造成交通阻礙約3分鐘

辯方呈上被告的背景報告，指他照顧家人，對僱主負責，被告妹妹也有到庭。被告明白要面臨監禁式刑罰，望法庭輕判，又指被告母親年紀老邁，需被告照顧，案發造成的交通阻礙只約3分鐘。

裁判官黃士翔判刑時表示，被告背景良好和有穩定工作，和家人關係融洽。案發時為社運高峰期，有群眾聚集造成交通阻礙，社會事件發生的時間地點是判刑因素。他們令受影響的人反感，並造成風險。

被告甄偉安被捕時身上有3枝鐳射筆。(陳家怡攝)

其中一枝鐳射筆為第4級別

他指，被告和其他人除了堵路叫囂，沒有作出非法行為。但被告不只有1支鐳射筆，而是有3支，現場有人集結，被告有機會把鐳射筆供他人使用，且涉案1支鐳射筆為4級別，照射範圍100米內可令眼角膜受傷，亦可導致火災。另2支鐳射筆為3B級別，在50至60米內照射可令人眼角膜受傷。

雖然被告沒有使用鐳射筆，黃官就管有攻擊性武器罪，以8個月為量刑基準，不作減刑。就兩罪分別判處1個月及8個月即時監禁，同期執行，即判囚共8個月。

案件編號：WKCC1102/2020