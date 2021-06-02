郵輪公海遊｜雲頂郵輪首航近乎爆滿　暑假周末航次預訂率近五成

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-02 19:05

本港新冠肺炎疫情緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華上月底宣佈，預計最快於今年7月底復辦郵輪公海遊。星夢郵輪亦宣布旗下「雲頂夢號」，將於7月恢復香港母港營運，並推出兩晚及三晚「Super Summer Seacation夏日海上遊」航線。 雲頂郵輪今日（2日）公布，自消息公布以後，市場反應相當熱烈。7月30日首航、8月1日出發的第二航次，均錄得近九成近乎爆滿的預訂率。至於所有8月出發的周末航次，預訂率亦接近五成。此外，更接獲來自本港慈善團體包船，以及多個公司包團和婚宴的訂單查詢。

有本港慈善團體包船

雲頂郵輪表示，自5月27日起推出早鳥優惠，讓公眾預訂海景露台客房，稱市場反應相當熱烈，當中以周五出發的兩晚「周末漫郵Seacation」，尤其受到旅客歡迎。而7月30日首航、8月1日出發的第二航次，均錄得近九成近乎爆滿的預訂率。至於所有8月出發的周末航次，預訂率亦接近五成。

雲頂郵輪集團總裁朱福明透露，自消息公布以來，接獲來自本港慈善團體包船，以及多個公司包團和婚宴的訂單查詢，認為市民對香港疫情持續受控抱有信心。

永安旅遊梁港蘭：很適合一家大小

永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示，最近收到顧客的電話查詢，反映市民對郵輪復航感興趣。她指，「雲頂夢號」匯聚各種活動和設施，包括現場音樂表演、繩索場、攀岩牆和水上滑梯樂園等，適合一家大小，認為是暑假家庭度假不錯的選擇。

星夢郵輪早前推出暑期早鳥推廣優惠，將於6月中旬截止。若以雙人同房計算，入住海景露台客房，並於周三出發兩晚「平日郵閒Seacation」，每人索價1,188元起。