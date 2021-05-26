郵輪公海遊｜醫護人員駐船　設隔離房間　有人染疫須腰斬回航檢疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-26 12:46

本地疫情略回穩，商務及經濟發展局長邱騰華今日（26日）公布郵輪「公海遊」最快將於7月底復辦。他指，船上將有追蹤設備，可知道乘客所住的房間、船上的行蹤等，而船上會有隔離房間，有醫護人員駐船，亦需要具備核酸檢測的能力等。 不過，他提到若行程中有確診個案．將需要腰斬旅程立即回程，將要求所有船員及乘客泊岸後留在船上，並進行追蹤工作安排密切接觸者檢疫。

商務及經濟發展局局長邱騰華公布郵輪「公海遊」的復辦安排。（鄭子峰攝）

郵輪「公海遊」最快將於7月底復辦，商務及經濟發展局長邱騰華指，參與的船公司會於船上安排醫護人員、有PCR核酸檢測的能力等。一旦船上有任何懷疑感染個案，船公司需要有能力進行測試。

此外，船上需要劃出隔離房間，而船公司會確保船員、乘客保持社交距離，「太多人一齊時，會有機制令船公司、船員或乘客知道呢個小組內人多過某個數量。」而船上亦有追蹤設備，可知道乘客於船上的行蹤。

若有懷疑確診個案 靠岸後啟動應急機制安排檢疫

邱騰華指，若行程中船上有確診個案，需要腰斬行程即時回到啟德郵輪碼頭。靠岸後會啟動應急機制，包括為船上人士未能登岸，並視乎有關當局安排要求緊密接觸人士檢疫，與岸上防疫安排相同。

他指，相關防疫措施建基於現有防疫安排，認為可能較岸上更嚴謹。由於本港法例不適用於公海，包括599F條例等，但會要求參與的船公司承諾遵守相關法例，否則會DQ船公司資格。他又指，若本港疫情轉差，需要收緊防疫措施時，亦同樣會應用於郵輪上。

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