郵輪公海遊｜7月底復辦　船員乘客須打針　設追蹤接觸者裝置

撰文： 鄭秋玲 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-26 13:24

本港新冠肺炎疫情逐漸緩和。政府今日（26日）公布，料最快7月底復辦郵輪公海遊。所有船員及乘客要完成接種兩劑疫苗並隔14天後才合資格上船，少數人因健康理由，獲得醫療證明可豁免，16歲以下乘客因現時仍未可打針都可獲豁免。所有乘客登船前須持48小時陰性檢測結果，並必須安裝「安心出行」，另船公司會設追蹤接觸者裝置。 由於香港法例不適用於公海範圍，但政府會要求船公司承諾跟從本港防疫規例，否則會DQ船公司資格。萬一行程當中有懷疑染疫個案，會立即暫停行程，郵輪需回航並啟動應急管理措施，包括全船參與者須檢測。

+ 4 + 4 + 4

船上設追蹤接觸者裝置

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（26日）公布復辦郵輪公海遊的詳情，預計最快7月底可以出海，每艘遊輪載客量50%，在啟德郵輪碼頭起航，不會在其他地方停留，每次旅程最長數個晚上，要承諾遵守第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，對不同處所實施社交距離措施，船公司會設追蹤接觸者裝置。雖然香港法例不適用於公海範圍，但船公司要承諾會跟從本港防疫規例，否則會DQ船公司資格。

乘客須打齊針14天 持登船前48小時檢測結果

乘客要求方面，必須符合三個條件，包括在行程前要完成接種兩劑疫苗14天，除非獲醫學證明有健康理由可豁免，16歲以下因未符接種年齡都可豁免；所有乘客登船前須持48小時PCR核酸檢測結果；並必須遵從使用「安心出行」程式，登船前掃二維碼，此外，要遵從船公司執行的社交距離及追蹤接觸者措施。

船員抵港檢疫後可安排免費接種疫苗

船員要求方面，所有船員按照出發地，需要守境外來港人士的檢測及檢疫要求，所有船員都必須完成接種疫苗14天。理解全球疫苗供應情況，如船員出發前未打針，完成在港檢疫安排，可獲安排免費接種，完成兩針後14天才可以參與。另外，所有船員每隔14天須檢測一次，並持陰性結果。獲醫學證明有健康理由的船員，可豁免接種疫苗，但收緊每7天須在岸上檢測一次，每3天在船上檢測一次。

如途中現疑染疫 回航全部人要檢測

計劃設應急機制，若出現變化，如行程當中有懷疑染疫個案，會立即暫停行程、駛回香港遊輪碼頭，並會啟動應急管理措施，包括全船所有乘客及船員須檢測，檢疫安排則視乎屆時情況。如香港整體疫情反覆或惡化，可按條例煞停郵輪出行。相關決策局及部門會在未來數星期，繼續與船公司討論執行方案及登船巡查細節。