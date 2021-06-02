街頭歌手想與觀眾交流脫口罩演出　官稱非合理辯解　罰款3500元

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-02 19:27

曾在街頭演唱反修例歌曲的港菲混血歌手馬賦馳（Oliver Ma），去年8月在中環街上表演時涉未有佩戴口罩，違反口罩令遭票控，今（2日）在東區裁判法院裁定罪名成立，被判罰款3,500元。暫委裁判官稱他戴口罩仍可唱歌，無合理辯解豁免。馬求情時指他是為香港演唱，庭後明言不預計會脫罪，但他不只為此抗辯，而是想向港人展示若認為自己是對的，應堅持爭取。

遭警告後曾戴回口罩

被告馬賦馳（22歲），被票控於2020年8月8日下午2時14分，在中環皇后大道中及戲院里交界，沒有遵從《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》第599I章，即在指明公眾地方未有佩戴口罩。案情指，警員案發當天接獲投訴到場處理，口頭警告無戴口罩的被告，其後他戴上口罩唱歌，警員折返發現他再除下口罩，口罩掛在咪架。呈堂片段顯示他無戴口罩。

指觀眾不僅想聽到亦想見到

馬自辯時承認當時無戴口罩，解釋會阻礙演唱，導致呼吸困難，口罩經常掉落需要調整，會影響演出。他表示身為街頭表演者，希望展露表情與觀眾連結，指觀眾「不僅想被聽到，亦想被看見」。他強調由住所往返事發地點有戴口罩。

被告馬賦馳是港菲混血兒，他稱疑因他曾唱修例歌曲被盯上，曾被捕3次。(陳家怡攝)

官稱戴口罩仍可繼續唱歌

暫委裁判官葉成林裁決時指，法例規定只有在患有身體或精神疾病，需讀唇溝通，以及室外做劇烈運動等有合理辯解的情況下，可獲豁免戴口罩，惟片段可見被告當時站立唱歌，不屬於進行相當消耗體力的運動。葉官稱，被告戴着口罩仍可繼續唱歌，沒有構成阻礙，亦無必要的原因脫下口罩。葉官指，被告提出欲與觀眾互動交流而不戴口罩演出，並非合理抗辯理由，天氣酷熱潮濕也不是藉口，故裁定他罪名成立。

認為國安法後被盯上3次被捕

馬求情時指，自國安法實施後他被捕3次，覺得自己是被盯上。他表示他是為香港演唱，不認為事件與政治無關。現時無業的他賣唱維生，繳交罰款感困難，提到在街頭表演的樂器已被警方沒收。他無刑事定罪紀錄，葉官判處他須於3個月內繳交3,500元罰款。

想向港人展示堅持爭取

馬在庭外稱，覺他因政見及曾演唱《願榮光歸香港》英文版被認出，繼而被拘捕3次。他表示無預計會脫罪，但他不只為此抗辯，而是想向港人展示若認為自己是對的，應堅持爭取。

案件編號：ESFS 3/2021