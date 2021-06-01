外籍旅客高鐵內不戴口罩、飲酒喧嘩惹議　網民：滾出我國，滾下車

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-01 17:12

近日，一段多名外籍旅客在乘搭高鐵時未有佩戴口罩，並在車廂中飲酒、大聲喧嘩的視頻片段在網絡傳播，引起廣泛關注。有網民直言，「不遵守規則的人請滾出我國，滾下車。」 對此，鐵路局回應稱，外籍旅客在經過教育後戴好口罩，並減輕聊天音量。

周日（5月30日），在北京南站開往上海虹橋站的G11高鐵上，有多名外籍旅客在車廂中不戴口罩並且大聲喧嘩，引致其他旅客不滿。據視頻拍攝者介紹，「他們一行人大約有十幾個人，分散在車廂的幾個位置上」，由北京南站上車後就開始聚集在一起聊天、喝酒，幾乎全程未有佩戴口罩，情況一直持續至下車。在此期間，有乘務人員提醒後，他們象征性地拉上口罩，「乘務員每次經過的時候都提醒他們把口罩戴起來，可是沒什麼效果。」

事件在網絡傳開後，引發網民不滿：

「對國人就下車拘留，對外國人就這樣而已」。 「為什麼對這些外國人就要睜一隻眼閉一隻眼」。 「憑什麼讓他們自由下車，這種臟垃圾不怕玷污整個車廂」。 「中國歡迎有素質的外國人，不歡迎白皮豬」。 「太離譜了，中國人去國外各種被歧視被打，白皮在中國為所欲為」。

鐵路局回應稱，外籍旅客在經過教育後戴好口罩，並減輕聊天音量。（微博＠上鐵上海客運段）

對此，「上鐵上海客運段」今日（6月1日）在微博回應稱，經列車乘務人員會同乘警提醒教育後，外籍旅客戴好口罩並減輕聊天音量。鐵路部門還呼籲，乘坐火車請自覺遵守疫情防控規定，佩戴好口罩，文明出行，共同維護良好的旅行環境。

（北京時間／上鐵上海客運段）