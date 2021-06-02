疫苗假期｜教育局去信校長促跟政府安排　籲允教師彈性上班打針

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-02 21:07

教育局局長楊潤雄今(2日)向學界校監及校長發信，交代官校、津校及私校「疫苗假期」的相關安排。楊潤雄表示，官校將以公務員事務局做法為準；資助學校方面，教職員如在8月底前接種疫苗，將可與政府僱員「睇齊」，接種每一劑疫苗後，亦可於接種後享有一天「疫苗假期」。楊潤雄又鼓勵私立學校一視同仁，為教職員提供「疫苗假期」 。 楊潤雄又於信中表明，鼓勵學校教職員積極參與接種，亦希望學校為教職員提供便利，例如採用彈性上班時間，或容許教職員在非教學工作的辦公時間離校打針，「合力在這個關鍵時刻透過大規模的疫苗接種，盡速為本港建立防疫保護屏障。 」

楊潤雄鼓勵學校教職員積極參與接種，亦呼籲學校為教職員提供便利。（資料圖片/張浩維攝）

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官校教師跟從公務員安排

教育局局長楊潤雄今日向全港中小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園 /幼稚園暨幼兒中心的校監及校長發信，講述學界「疫苗假期」安排。他於信中表示，公務員事務局已宣布，政府僱員如在8月底前接種疫苗，每當接種每一劑時，可於接種後享有一天「疫苗假期」。

楊潤雄指，官立學校的教職員的「疫苗假期」，以公務員事務局公布的相關安排為準，資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，亦可同受惠於此特許缺勤安排。若教職員於本年6月至8月期間接種疫苗，他們可於接種翌日享有「疫苗假期」一天，若教職員於上午打針，亦可選擇於接種當天的下午及翌日上午放取合共一天的「疫苗假期」；倘教職員已於5月底或之前完成接種，亦可以就每一劑疫苗，於明年3月31日或之前，放取有薪特別假期一天，上限共兩天。

資助幼椎園需跟從「疫苗假期」安排

教育局又指，直接資助學校和已參加幼稚園教育計劃的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心的教職員，以及以其他政府津貼聘任的資助學校合約教職員，學校亦應跟從有關安排提供「疫苗假期」 。

至於沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、及私立學校(包括提供非本地課程的學校)的教職員，他表明，鼓勵學校一視同仁，按照《僱傭條例》和僱傭合約的內容，為他們實施上述安排。

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楊潤雄：學校需提交教師放假記錄年度總

楊潤雄又表示，為確保學校正常運作，教職員應預先向學校提交「疫苗假期」的申請，校董會/法團校董會在考慮不影響學生學習的前提下，根據《資助則例》、《僱傭條例》及教育局不時發出的指示所訂明的條件，按校本機制批准相關假期。此外，學校亦須妥善備存所有教職員「疫苗假期」及其接種疫苗的記錄。學校亦須於每年8月，向教育局提交校董會/法團校董會批准的教師放假記錄年度總結。

他於結尾提到，鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，亦希望學校為教職員提供便利，例如採用彈性上班時間或容許教職員在非教學工作的辦公時間離校接種疫苗，一起推動「全城起動快打疫苗」，合力在這個關鍵時刻透過大規模的疫苗接種，盡速為本港建立防疫保護屏障。