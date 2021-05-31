疫苗假期｜一文看清　公私營企業推針假谷針　與政府公務員看齊

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-31 21:04

政府今（31日）公布「全城起動，快打疫苗」運動，以進一步谷針，並帶頭推出「疫苗假期」，讓政府僱員每打一針，可放一日有薪假。旅遊發展局、消費者委員會和僱員再培訓局等多個公營機構均表明會跟隨政府的做法，推出「疫苗假期」谷針。市區重建局更搶先一步，早在上周一已推出針假。 另外，亦私營企業亦倣效政府的做法，時富集團將聯同旗下的實惠集團等推「疫苗假期」，針假的有效日子至今年底，較政府多3個月。港鐵員工打齊兩針才可獲發一天額外假期，需連同原有身心健康假，才夠兩日；而早前已宣布1.5日針假的海洋公園則再加半天，與政府看齊。

消委會暑期實習生都可享一劑一假

旅發局歡迎政府推出鼓勵公務員打針的措施，亦會跟隨政府的做法，局方員工每打一針，亦可獲一天有薪假期，而早前已完成接種的員工，亦可獲兩天額外有薪假，福利與公務員看齊。旅發局再次呼籲旅遊業界踴躍打針，早日重啟旅遊。

消委會亦會為所有全職員工，包括短期合約及暑期實習生，提供疫苗假期，員工在8月31日前打第一劑，可獲一日有薪假，打齊兩針則可放兩日假，相關假期有效至明年3月31日，已接種疫苗的員工亦可補發假期。

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市建局搶先上周推疫苗假期

市建局則比政府更早發起針假，局方表示，上周一已推出有關措施，員工每接種一劑疫苗後，都可享有一天「疫苗假期」，現時已接獲員工接種140劑疫苗的報告並申請特別假期。市建局續指，員工打針前，可透過醫療福利提前預約驗身，而其聘用的醫療保險公司，已為員工提供額外的醫療福利保障，涵蓋染疫或打針副作用以致的醫療開支，並為相關員工提供額外的住院現金津貼。

建造業議會亦指，早在4月初已提供「接種疫苗休息時間」及「疫苗接種休息日」，若員工預約接種疫苖的日期是在工作天，可申請休息時間，以及在接種疫苖後的首個工作天，申請一天假期在家休息。

房屋委員會歡迎政府提供「疫苗假期」，並會將有關安排涵蓋房委會的所有合約僱員。發言人表示，過去16個月以來，房委會的員工均全力支持防疫抗疫的工作，希望在疫苗假期的進一步支持下，尚未接種疫苗的房委會同事考慮接種疫苗，以加強對自己和服務的公眾人士的保障，亦有助社會回復常態。

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醫管局稱會盡快公布細節

監警會、僱員再培訓局、競爭事務委員會、生產力促進局、積金局、香港應用科技研究院、香港科技園公司亦表示會配合政府推出針假。平機會則指，將會為員工作出相若安排，正仔細研究如何落實針假，暫未有具體詳情；保險業監管局亦響應計劃，並透露保險業界持份者亦正推出類似的計劃。

醫管局亦會「跟風」，惟員工放假或會影響公立醫院服務，當局正研究特許休假的詳細安排，並會盡快向員工公布細節。

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實惠母公司打針有效期延至年底

有私營企業亦倣效政府的做法，時富集團表示，聯同旗下的時富金融、實惠集團、時富量化金融參加政府的谷針行動，員工接種每劑疫苗後，將獲得一日疫苗假期，讓他們有充足休息，而所有在今日或之前已打針的僱員，則可在今年12月31日之前放一日疫苗假期。

港鐵亦表示，今日已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期，較政府每劑一針少一日。(資料圖片/羅君豪攝)

港鐵員工須用「身心健康假」才夠一劑一假

港鐵亦表示，今日已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期，較政府每劑一針少一日；不過港鐵另原有一天身心健康假。港鐵亦計劃6月下旬在九龍灣車廠安排疫苗外展服務，方便員工及其親屬打針。

中華電力除了提供疫苗假期外，還會為打齊兩針的員工提供酒店餐券。（資料圖片）

中華電力按打針人數捐款予慈善機構

中華電力亦已推出一系列措施谷針，包括為每位完成接種疫苗的員工及其家庭成員，以每人200元計算，向慈善機構捐出最多100萬元；參與政府的「外展疫苗接種先導計劃」；以及讓員工在辦公時間內打針，並將向每位打齊兩針的員工提供有薪假期及酒店餐券等。

海洋公園上周表示，打齊兩針的員工可享1.5日有薪假期，園方今日再追加半天假，即與政府福利看齊，而而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。（資料圖片／羅君豪攝）

海洋公園增半日針假

海洋公園上周表示，打齊兩針的員工可享1.5日有薪假期，園方今日再追加半天假，即與政府福利看齊，而而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。