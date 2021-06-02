男警護士樣本被科興疫苗污染　醫生解釋復必泰不會有同樣情況原因

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-02 23:47

本港連續40日無源頭不明個案，但兩宗「假陽性」個案險些令紀錄斷纜，兩人樣本都被科興疫苗的病毒株污染，而驗出陽性。有醫生解釋，科興疫苗採用滅活技術，含有非傳染性的新冠病毒，仍然有病毒的基因排序，因此都會檢測出陽性；另一款復必泰疫苗則只有病毒的S蛋白基因片段，而傳統的核酸檢測都不會檢測S蛋白位置，因此即使復必泰疫苗污染樣本，都不會出現陽性。

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林緯遜醫生：滅活病毒基因可被檢測出

35歲灣仔警署軍裝男警及官涌體育館疫苗接種中心護士均曾經「確診」，但兩人的基因排序都顯示為科興疫苗的D614D病毒株，而非第四波主導的D614G品種，顯示兩人的樣本都遭科興疫苗污染，並非真正的確診患者。

兩次個案都跟科興疫苗有關，感染及傳染病科專科醫生林緯遜解釋，科興疫苗採用滅活技術，即疫苗的病毒並非活性、沒有傳性力，但病毒的基因排序仍然存在，透過核酸檢測化驗時仍然會呈陽性，但病毒並不會增生。

林緯遜指出，科興疫苗的病毒已經不具傳染性，但會保留基因排序，因此可以檢測到陽性。（資料圖片／黃舒慧攝）

中國疾控中心年初已公布接種中心環境呈陽性

中國疾病預防控制中心早於今年1月底已經表示，部份省份在疫苗接種中心採集及檢測到的環境樣本，對新冠病毒呈陽性，完成全基因組測序後發現，樣本跟滅活疫苗病毒株吻合，相信是工作人員開啟疫苗瓶、抽取疫苗、針筒排氣、針後液體殘留等，污染場內枱面、牆壁、門柄、接種者及市民的衣物。因為核酸檢測靈敏度極高，所以能夠檢測到陽性，但不具傳染性，該中心不建議在接種中心恆常採樣及檢測，亦要減少接種者的陪同人數。

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復必泰只有病毒S蛋白基因 核酸檢測測不到

至於本港使用的另一款復必泰疫苗，是採用信使核糖核酸（mRNA），林緯遜稱即使該疫苗污染環境及樣本，都不會檢測到陽性，因為mRNA技術只有實驗室製作的新冠病毒S蛋白基因片段，而非整全的基因；而核酸測試又不會檢測S蛋白位置，因為S蛋白的轉變較其他位置快，因此核酸檢測會檢測病毒的E蛋白等位置，所以復必泰疫苗並不會令樣本呈陽性。