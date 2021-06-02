一度確診男警樣本有科興疫苗病毒株　袁國勇：診所污染樣本包

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-02 21:03

衞生防護中心周二(1日)公布，駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員確診，不過當局今日公布，其樣本跟科興疫苗病毒株吻合，而他入院後的五次檢測都呈陰性，代表他並沒有確診。 港大微生物學系講座教授袁國勇調查後估計，男警求醫的樂富診所醫護人員，為其他市民接種科興疫苗時，有少量疫苗濺出來污染醫護雙手，他們再取出深喉樣本包時污染樣本包，令男警樣本呈陽性，建議診所要分開打針及取出樣本包的醫護人員、使用氯水消毒環境。他又指，男警沒有感染，亦代表香港連續40日無源頭不明個案。

男警並沒有感染新冠病毒，衞生防護中心的公共衞生化驗服務發現，男警的樣本帶有科興疫苗病毒株的D614D，並非第四波流行的病毒株D614G。袁國勇解釋，男警的深喉唾液樣本帶有的四個基因記印，只會在科興疫苗找到，而激突蛋白的蛋白酶兩個位置亦有基因刪除突變，在製作疫苗過程中時有發生，相信「（男警樣本）由頭到尾只係疫苗病毒株」。

男警5月29日到樂富廣場樂家醫務中心求醫，該診所當日早上為四名市民注射科興疫苗。袁國勇估計，診所職員從雪櫃取出疫苗藥瓶，再用針筒抽出疫苗時，會出現正壓狀態，可能有一滴疫苗濺出藥瓶樽身，然後護士會將樽身的標籤撕下，貼上病人病歷，護士雙手已經沾上疫苗，之後又為男警取出深喉唾液樣本包，令樣本包都受到污染。

他提到科興疫苗的藥瓶有超過10億粒核酸，「好少好少出咗嚟都令污染好犀利。」因此可解釋到男警樣本病毒量如此高。當局在該診所抽取20至30個樣本，最快明天會有化驗結果，包括儲存疫苗位置；領取針筒、棉花及深喉唾液樣本包；接種疫苗時附近的枱面；丟棄針筒位置；當日四名注射科興疫苗市民的病歷。袁國勇相信，部份樣本會呈陽性。

診所打針職員要戴手套、洗手

袁國勇建議，診所職員為市民打針時要戴手套、洗手、接觸藥瓶標籤及領取深喉唾液樣本包的護士要分開兩人負責、用氯水消毒環境將疫苗的核酸分解。他又指，男警員的兒子帶有鼻病毒、女兒有副流感三型病毒，相信男警員早前都有相關感染，但成年人身體可在短期內清除病毒，以致無法檢測。

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+ 5 + 5 + 5

男警的樣本曾經跟其餘三人樣本混合檢測，檢測商之後分開再檢測時，其中一人結果不確定，入院後檢測已呈陰性，袁國勇相信該人都並非確診個案，「點解咁緊張（男警個案）？因為知道如果係真病例，會打破清零，好在終於發現唔係。」袁又稱，男警入院後的五次檢測；白血球、肝功能、炎性指標、肺部X光片全部正常；密切接觸者對新冠病毒都呈陰性，「好有信心香港第40日清零。」