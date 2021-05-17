廉署控永明金融26歲前經理　涉藉銷售保險「洗黑錢」64萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-17 14:59

廉政公署上星期五（14日）落案起訴保險公司永明金融一名26歲前經理，控告他涉嫌就銷售保險產品清洗犯罪得益逾64萬元。被告已獲廉署准予保釋，將於明日（18日）在九龍城裁判法院答辯。

廉政公署上星期五（14日）落案起訴保險公司永明金融一名前經理。（資料圖片）

被告何子俊（26歲），香港永明金融有限公司前高級營業經理，被控五項罪名，即處理已知道或合理地相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

永明金融是一間香港註冊保險公司。若成功售出公司的保險產品，經手的代理及其上線經理會分別獲支付佣金及上線佣金。

被告於案發時是永明金融的高級營業經理。他在每周小組會議上向其小組成員表示，小組內職位最低級的成員除獲取基本月薪外，亦會獲安排收取由永明金融發放的佣金，以儘量提高全組可獲取的佣金。職位最低級的成員所收取的佣金，須交予被告處理。

控罪指，被告涉嫌於2017年10月11日至2018年1月15日期間，知道或有合理理由相信，五筆由3.8萬元至26.7萬元不等，共逾64萬元的現金，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍先後五次處理有關款項。

上述五筆現金據報是永明金融就八份保單，向被告的下線代理所發放的佣金，而有關下線代理並無參與相關銷售過程。永明金融在廉署調查案件期間提供全面協助。