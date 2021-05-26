李慧琼前助理與主婦派福袋　誘選民投票鄭泳舜　兩人均囚8個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-26 12:30

民建聯立法會議員李慧琼的一名前女助理，與深水埗海麗邨一名家庭主婦串謀，在鄭泳舜參與2018年立法會九龍西補選時，以派發價值約100元的「福袋」，利誘居民投票予鄭。前助理和主婦早前被裁定選舉中舞弊罪成，兩人今（26日）於西九龍裁判法院接受判刑，暫委裁判官許肇強稱，立法會補選涉舞弊的案例較區選嚴重，兩名被告案發時有助選角色，須判處即時監禁作阻嚇，遂以9個月為量刑起點，考慮到他們初犯，並在海麗邨服務居民，寬免1個月刑期，判囚各人8個月。許官亦拒絕李慧琼的前助理保釋等候上訴。。

派百元福袋誘投鄭泳舜

兩名被定罪的被告分別為鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲）。案發時王是李慧琼議員的兼職助理。兩人經審訊後被裁定一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪成，指她們於2018年2月28日至3月11日期間，向他人提供價值約100元的「福袋」予海麗邨居民，內有日用品及食品等，以誘使居民投票給鄭泳舜。

案件詳情。(詳看下圖)

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拉票不提政綱但提禮品

許官早前裁決時指，鄧曾把該區選民資料交予王，鄧每次向居民講到民建聯和鄭泳舜時，亦總會提及有禮品送贈。許官質疑若鄧為鄭拉票，為何不提政綱表現而要提禮品。

許官又指鄧被捕後曾承認犯錯，但庭上卻想推翻說法，即使有WhatsApp的通訊記錄為證，仍極力維護背後的策劃者。許官認為鄧與王共同協議為民建聯提供福袋，裁定兩人罪成。

兩居民無登記取福袋脫罪

案中原本亦涉另兩名被告陳惠娟及李謀，他們同是海麗邨居民，其中陳投票後均沒有向鄧登記取福袋，李謀當時更未登記成選民，不排除二人為敷衍鄧而作過回應，認為控方未有足夠證據證明二人接受了福袋作為投票誘因，裁定兩人罪名不成立。許官重申，選舉必須公平公正，賄選是嚴重罪行。

李慧琼早前回應指，她與辦事處職員均對涉案事宜不知情，亦沒有任何關係。

案件編號：WKCC3866/2019