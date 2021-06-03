工聯會接獲近60宗涉虛幣及投資騙案求助　7旬退休長者失300萬元

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-03 16:59

疫情襲港逾一年間，投資騙案層出不窮。工聯會立法會議員麥美娟今（3日）表示，近日收到近60宗涉及虛擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助，估計損失總金額逾1,650萬元。其中一名年屆7旬的退休長者，在投資虛擬貨幣時遇騙局，被誘購入聲稱是虛擬貨幣的產品「幸運幣」，被騙走300萬元，是涉款金額最大的單一個案。 麥美娟認為，疫情下經濟低迷，騙案數字有所上升，促請警方介入徹查，同時亦希望政府加強監管和執法。

工聯會立法會議員麥美娟今（3日）表示，近日收到近60宗涉及虚擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助。（林穎嫺攝）

麥美娟下午聯同投資騙案關注組代表召開記者會。麥美娟表示，近日接獲55宗求助案件中，當中21宗涉及手機應用程式，其餘34宗則是虛擬貨幣投資陷阱，單一案件最大損失達300萬元，總額逾1,650萬元。

她認為，騙徒針對不同目標群組，如略有積蓄的退休人士或家庭主婦等，「度身訂造」投資陷阱，從小額開始騙取他們的積蓄。惟不少受害人被騙後，不敢向家人啟齒，她估計，現時接獲的數十宗案件僅冰山一角。

社交平台網友誘開投資戶口

苦主之一、投資騙案關注組發言人陳先生表示，前年9月初在交友網站認識聲稱在內地從事代購的網友，並在對方游說下，開設一個手機投資應用程式的戶口，再將近6萬元存款，轉賬到指定銀行戶口，作為投資代購的「入場費」。他起初曾賺取少量代購的佣金，並在網友遊說下，招攬近300人加入投資。

兩個月後，涉案代購公司要求陳先生繳交8萬元，惟陳先生未有再墮入陷阱，其賬户即被凍結。至翌月，投資公司突然暫停運作，聲稱收到美國國家稅務局通知，所有用戶須繳付稅金。他再登入應用程式時，户口結餘已化為烏有，最終損失3.6萬元。

參加投資公司講座 被遊說買虛擬貨幣「幸運幣」

退休人士梁先生則指，在朋友介紹下，參加投資公司的投資講座期間，被對方遊說開設户口，投資聲稱由日本政府監管的虛擬貨幣「幸運幣」，對方又以提供回贈、會員積分制度利誘購幣。

職員及後再指，若不購買預付卡，便不能使用「幸運幣」，梁先生擔心血本無歸，便不慎再加大投資。惟投資公司之後聲稱，日本政府不批准「幸運幣」流通，需停止交易，投資公司亦未能上市，梁先生最終被騙去21.4萬元。

該虛擬貨幣騙案中，亦有一名7旬退休人士，損失金額多達300萬元，是涉款最多的單一個案。惟對方難以向家人啟齒，不肯報案。

麥美娟︰八成受害者為退休長者

麥美娟表示，受害人士年紀輕僅20多歲，但大多為已退休的長者，佔受害人總數約80%，其次為家庭主婦。麥認為，疫情下經濟轉差，騙案有所上升，促請政府正視問題、加強監管及執法。她亦已將部份個案轉交警方跟進，但慨嘆其中一宗騙案的200多名受害人中，僅20多人願意報警。

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