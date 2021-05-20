廉署推保險業防貪指南　投保人被見「翻生」致500萬賠償騙案爆煲

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-20 00:01

不少市民都有購買保險，廉政公署去年接獲24宗保險業投訴，今年首3個月就有7宗。廉署指出，常見3類貪污案件，涉及欺騙賠償、詐騙「握手費」及上下線射單。過往曾有投保人、受益人及保險經紀涉串謀詐騙保險公司，提供虛假死亡證騙取500萬元賠償，受益人最終入獄逾2年。廉署已製定《保險公司防貪指南》，將向全港164間保險公司推廣。 保險業監管局去年就收到逾千宗涉及中介投訴，三成涉及操守問題，當中曾有經紀涉教唆投保人在空白文件簽署，當局提醒投保人，切勿因「信任」或「相熟」保險經紀而胡亂簽名，當有爭拗就難獲得保障。

廉署防止貪污處助理處長霍廣文（右）及保險業監管局副總監（長期業務）呂愈國（左）提醒市民，切勿在空白文件上簽署。（孔繁栩攝）

廉署接獲保險業貪污投訴

廉署自2016年至2020年依次接獲35、57、36、42和24宗保險業投訴，當中約七成屬可追查個案；今年首3個月有7宗投訴，全部可以追查。廉署防止貪污處助理處長霍廣文指出，本港有164間保險公司，委任或夥拍12.7萬名中介人，毛補費總額超過6,000億元。廉署去年將《保險公司防貪指南》上載網頁，將會向全港保險公司推廣，讓從業員及客戶認識潛在貪污風險，免蒙受損失。

受益人、投保人及經紀涉串謀詐騙

廉署早年調查一宗串謀詐騙保險索償案件，揭發保單受益人、投保人及保險經紀涉嫌串謀訛稱投保人因突發心臟病身亡，並以虛假內地僱主發出的死亡證，向保險公司詐騙約500萬元賠償。但投保人的同事報聲，曾於不同場合遇到「已死」投保人，保單受益人終承認一項串謀欺詐罪名，於2019年判監25個月。

代理詐騙「握手費」26萬元囚半年

廉署又指，曾有一宗涉及詐騙「握手費」案件，一名保險代理提交虛假入息證明，詐騙保險公司向他提供26萬元「握手費」，今年4月被判監6個月。另有一名保險公司高級分行經理訛稱兩名「下線」保險代理曾向客戶銷售保險產品，藉此詐騙保險公司佣金及花紅逾13萬元，今年4月被判240小時社會服務令，及償還金額。

廉署去年將《保險公司防貪指南》上載網頁，並將向全港保險公司推廣，讓從業員及客戶認識潛在貪污風險，免蒙受損失。（孔繁栩攝）

籲勿空白文件簽名 保監局：出問題將難舉證

保險業監管局副總監（長期業務）呂愈國表示，去年接獲1,494宗涉及中介投訴，當中三成與操守有關，過往曾有投訴人報稱，被中介要求在空白文件簽名。呂提醒，中介人可能在事後填上資料，日後出問題將難以斷定及舉證，如中介人涉嫌教唆則屬違規行為，不少保險公司近年已改用電子簽單，杜絕不當行為。呂又指出，新冠疫情下視像銷售變得普及，保監局去年8月推出指引，要求銷售過程中要有錄音，保險公司須保存至保單合約終止後最少7年。