過去5年詐騙案涉款逾130億元　保安局：警隊已增加人手破案

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-01 17:52

本港詐騙案持續上升，保安局副局長區志光今日（1日）出席立法會保安事務委員會指出，過去5年詐騙案涉款超過130億元，去年更按年增九成。他指，由於電騙成本和風險低，但騙款高，警隊已增加人手調查。有議員關注本港眾籌情況，警方指組織所籌得款項用途，需符合眾籌目的，如有違法會循洗黑錢途徑調查。另外，入境處在會上指出，將於年底前在各口岸增設容貌識別e-道，將會比使用智能身份證過關快1秒。

保安局副局長區志光指本港詐騙案在過去5年持續上升，涉款超過130億元。（資料圖片）

保安局副局長區志光表示，本港詐騙案在過去5年持續上升，涉款超過130億元，去年按年增加近九成，錄1.5萬宗，佔整體罪案數字四分一，受害人損失總額單年已超過35億元。反詐騙協調中心（ADCC）至今及時預防了1,012宗進行中騙案，截至今年3月，成功攔截2,170宗個案，涉款超過 78.5億元。

警：循洗黑錢查眾籌案

區志光又指，電話騙徒成本和風險低，但騙款高，警隊已增加人手和資源，例如在過去3年，ADCC 已增至26個職位，另外再調配13人，合共39人處理查詢和制止罪案，而網罪科去年亦增加89個職位。警方在起訴時，會引用組織及嚴重罪行條例向法庭申請加重刑罰，界乎3個月至20個月，令最終判刑最高63個月，具有阻嚇性。

經民聯立法會議員梁美芬關注本港眾籌情況，警方如何處理組織在籌款後挾錢解散。商業罪案調查科總警司黃志光表示，眾籌在本港未必犯法，但要留意款項用途是否符合籌款目的，警方會循清洗黑錢途徑調查。

大批市民於深圳灣口岸排隊等候出境。（余俊亮攝）

容貌識別e-道過關快1秒

多名立法會議員關注入境處推展容貌識別e-道的私隱問題，入境事務處助理處長（資訊系統）何家榮回應提問指出，由於私隱問題，過關在對照容貌後，會即時刪除資料，何又指，現時用智能身份證經e-道過關需要8秒，利用容貌識別最少可以快1秒。

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