華懋谷針大抽獎　獎品總值逾2,000萬　包括全年自助晚餐、現金券

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-03 15:59

為鼓勵市民接種疫苗，商界近日推出多項優惠「谷針」。華懋集團今日（3日）接力宣布，8月底前完成接種兩劑疫苗的市民，將可登記參加大抽獎，獎品總值超過2,000萬元，包括頭獎如心酒店全年自助晚餐，名額50個。 另外，華懋亦為員工提供「疫苗假」，員工每接種一劑疫苖後，可享有一天有薪休息日。

華懋集團今日（3日）宣布，8月底前完成接種兩劑疫苗的市民，可登記參加抽獎，總值超過2,000萬元，獎品包括如心酒店全年自助晚餐。（荃灣西如心酒店網頁圖片）

8月底前要打齊兩針

華懋表示，為鼓勵市民早日接種疫苗，推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於8月底前完成接種兩劑新冠疫苗，即可登記參加抽獎，詳情及相關條款及細則，稍後再作公布。

華懋大抽獎的獎品總值超過2,000萬元，包括該集團旗下酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等，頭獎包括如心酒店全年自助晚餐，名額50個；適用於華懋旗下戲院的全年家庭 （四人） 電影通行證，名額100個；適用於華懋集團旗下商場的1,000元現金券，名額1,000個。

接種疫苗大抽獎獎品。（華懋集團提供）

華懋員工可享兩天有薪「針假」

另外，華懋為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有一天有薪休息日。



集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團致力為社會創造正面價值，相信更多市民接種疫苖，有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。

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