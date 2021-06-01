太古地產助谷針　接種疫苗市民可參加抽獎　贏一萬元商場現金劵

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-01 18:52

港府正推動「全城打疫苗」，太古地產今日（1日）公布，將投放800萬元鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，以提高接種率。完成兩劑疫苗市民可參加幸運大抽獎，贏取一萬元商場現金劵，名額500個；而太古員工可享一日特別假期，及獲發2,000元商場現金券。

太古地產將舉辦幸運大抽獎，提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得1萬元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。。（太古地產圖片）

太古地產將舉辦幸運大抽獎，提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得1萬元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

參與抽獎之人士須於今年8月底前完成接種兩劑疫苗；商場現金劵可於發出後一年內使用，詳情稍後公布。

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員工8月底前打完針 可獲派2000元商場現金券

太古地產繼早前向完成兩劑疫苗的員工提供一天特別假期後，會再向於8月底前完成接種兩劑疫苗的香港合資格員工派發2,000元商場現金券，同時為所有香港員工免費提供疫苗接種前的身體檢查。

太古地產旗下的太古酒店早前亦為其香港員工提供接種前的健康評估，於完成接種疫苗後亦可享用一至三日疫苗假期。為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達1萬元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

太古地產行政總裁白德利說：「提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法。期盼為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持香港特區政府的疫苗接種計劃，並為員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。」

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