警察儲蓄互助社加入「谷針」　7月31日前接種　最高獲派800元津貼

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-03 11:29

新冠疫苗接種計劃展開近數個月，政府商界為提高接種率，紛紛推出打針假期及獎品等「谷針」。據了解，警隊內部流傳一份香港警察儲蓄互助社的公告，推出打針津貼，按完成兩劑接種時間，分三等津貼，最高金額為800元，須於7月31日或之前完成。至於因健康理由未能接種疫苗，提供醫生證明後亦可獲300元津貼。有關津貼計劃於9月1日起接受申請。

據了解，警隊內部流傳一份香港警察儲蓄互助社的公告，推出打針津貼。

香港警察儲蓄互助社近日推出打針津貼，「早接種·領獎賞」分三等津貼，最高金額為800元，須於7月31日或之前完成接種兩劑疫苗；其次是500元，須於8月31日或之前完成；凡於12月31日或之前完成，仍可獲300元。

至於因健康理由未能接種疫苗的人員，提供醫生證明後亦可獲300元津貼。有關津貼計劃於9月1日起接受申請，須提供疫苗接種紀錄或電子針卡。據通告，條款及細則仍待公布。

公務員事務局於5月31日落實，前線政府僱員如未有接種疫苗，實施須每兩星期定期檢測，另由6月1日至8月31日，政府僱員包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，在接種每一劑疫苗後，可享有「疫苗假期」一天。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼