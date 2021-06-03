前港腳卓耀國認淋紅油　稱受疫情影響零收入　由潛質球員淪收數佬

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-03 17:44

前港腳卓耀國因涉嫌多宗淋紅油事件被控，他今(3日)在觀塘法院承認3項刑事毀壞罪，求情時透露他一度是最有潛質的年輕球員，更曾簽約到瑞士球會，惟受疫情影響，令他無法10個月無收入，並有朋友介紹他當「收數佬」從而犯下本案。裁判官錢禮把案押後至6月17日判刑，以候卓的感化及社會服務令報告，卓並需賠償600元，被告須還柙。

承認今年1月犯3案

被告卓耀國(26歲)，承認於今年1月16日、26日及30日，於將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催促還款通知。警方翻看閉路電視後，發現是卓所為並將他拘捕，搜屋亦找到卓犯案當日所穿的衣物，卓警誡下承認犯案。

受疫情影響變零收入

代表卓的大律師求情時稱，卓來自破碎家庭，父母離異，母親早已失聯，父親亦另組家庭。他與祖父母同住並負起照顧他們的責任。

律師指卓是本港首位加盟瑞士球隊的球員，月入可達4萬港元，惟受疫情影響，案發前10個月卓沒有任何收入。他曾轉當運輸，但收入不穩，經朋友介紹下淪為追數佬，每單賺取200至300元酬勞。

曾是最有潛質年青球員

律師指卓已不能重返球壇，但三名足球界人士，包括：港足首席教練郭嘉諾、足球總會董事陳志康，及流浪球會主席莫耀強，仍有為他撰信求情。其中莫指卓曾是香港足球界最有潛質的年青球員，過去努力亦有成果，惟卓群上了壞分子，希望他仍能重返球隊。

卓另涉一宗性質相同的刑事毀壞案，將於本月11日在東區法院再提訊。

案件編號：KTCC439、834/2021

卓耀國的足球生涯。（詳看下圖)

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卓耀國上月曾因未按時出庭被通輯，之後解釋因眼疾才未有到庭。（詳看下圖)