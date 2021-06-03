新冠疫苗｜政府谷針停免費檢測　工聯會：兩者應同時進行

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-03 19:27

本港新冠疫苗接種率偏低，港府為「谷針」逐步減少免費檢測服務。現時建造業等行業僱員若未完成接種兩劑疫苗，便須定期接受檢測。工聯會今日（3日）召開記者會，指建造業有不少高齡工友，要理解他們對打針的顧慮，加上部分地盤要求工友即使接種了疫苗，仍需定期檢測，呼籲政府在推動疫苗接種時，亦要維持甚至加大檢測服務。

工聯會指，現時市民對樣本收集包需求殷切的主因，是政府推動接種工作不力，認為當局應立法要僱主向僱員提供打針後的有薪假期，以提升接種率，減少市民對檢測服務的依賴。（陳嘉慧攝）

工聯會鄧家彪表示，建造業工友平均年齡達到40-50歲，而當中俗稱「大工」的熟練技工，更有近半人年屆60歲，部分人甚至患有長期病，指業界雖然支持接種疫苗，但也要理解高齡工友對打針的顧慮。

建造業高齡工友多 部分人對打針有顧慮

香港建造業總工會幹事潘偉傑指，有部分地盤要求工友即使接種了疫苗，仍需定期檢測，但當局為建造業工地人員提供的免費檢測服務僅到4月30日為止。現時接種了第一劑新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種的人士，仍可於社區檢測中心接受免費檢測，惟潘亦指出，檢測中心開放時間，一般地盤工地已經開工；又指工友雖然亦可選擇領取樣本瓶，但樣本瓶一般都難以取得。

鄧家彪認為，政府不應為了推動疫苗接種而減少檢測服務，反而更應加強檢測服務，形容推動疫苗接種和提供檢測並非「一進一退」的關係，並建議當局可考慮到地盤等，同時提供現場接種及檢測服務，以方便基層工友。

8成受訪者為樣本收集包數量不足

工聯會另於於5月下旬就領取深喉唾液測樣本瓶的難度展開問卷調查，共收回364份問卷，受訪對象包括來自建造業、飲食業、美容業的從業員。結果顯示，有超過八成受訪者認為樣本收集包數量不足，更有25%受訪者表不曾貪圖方便或擔憂影響上班而向他人購買樣本樽。

工聯會指，現時市民對樣本收集包需求殷切的主因，是政府推動接種工作不力，認為當局應立法要僱主向僱員提供打針後的有薪假期，以提升接種率，減少市民對檢測服務的依賴。