運動健將兼42年老煙民　染疫病情轉差需聞氧　決心戒煙免再肺花

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-04 00:00

本港疫情持續超過一年，確診患者破萬人。有煙民去年不幸確診新冠肺炎，入院時無病徵，但住院期間發高燒，亦肺花及氣促，曾需聞氧協助呼吸，原本是運動健將的他也倒下，幸好最終「大步檻過」，決心戒煙。 有醫生分析，該患者有慢性阻塞性肺病初期病徵，若非健康底子不錯，確診後情況或更差，提醒煙民盡早戒煙及接種疫苗。

今年58歲的王先生，煙齡達42年，去年11月確診新冠肺炎，送入明愛醫院時雖無病徵，但醫生告知其CT值達16.9，則病毒量高。當下他不以為然，直至從新聞得知有患者40多歲也染病離世，才開始害怕，第三日更發高燒至39度，開始氣促，說話也無力，也提不起勁，後來更要吸4.5度氧氣，屬中度缺氧，肺部也有花。困在負氣壓病房25天，在床上轉身也感辛苦，病魔折磨下他體重大跌20多磅。

婚後曾答應太太戒煙的王先生，一直偷偷吸煙，每日至少7、8支，即使去旅行，也趁太太洗澡時，偷走到酒店大堂吸煙；身邊有同樣是煙民的親朋先後患病離世，也無法驅使其戒煙。他說，確診前身體一直很健康，喜歡「爆汗」運動，也是馬拉松、元旦泳常客，只是每天早上會咳嗽及痰多。今次住院經歷令他發現戒煙也非難事，即使出院後朋友遞上香煙，也沒有煙癮再起，成功擺脫「煙不離身」。

他直言，今次雖然「大步檻過」，當想到「肺花過，日後再繼續花，或無法跑步、去玩，人生或就此停頓，在醫院度過，什麼也做不到」，故決心戒煙，「你控制支煙，而非支煙控制你」。因此，他出院後密密運動，日行萬步已成基本，甚至嘗試由長沙灣步行至青衣，雨天也留在家中深蹲或掌上壓，重新強化肺部，漸漸回復健康人生。

醫生籲煙民盡早戒煙

明愛醫院內科部門主管黃慕蓮表示，王先生有慢性阻塞性肺病初期病徵，若非本身有強健體魄，確診後情況或更差，也較大機會有後遺症及併發症；而該個案因配合戒煙及堅持運動，故復原速度較快。

她指，本港約有5萬個慢性阻塞性肺病患者，主要由吸煙引起肺功能衰退，入院機會較高，嚴重時引致呼吸性衰竭，當中約一成患者因病離世。參考內地及外國59份文獻，涉及16個國家，發現有關患者若不幸確診新冠肺炎，入院機會較正常高4倍，也較大機會送入深切治療部，死亡風險高約2.5倍。因此，她提醒煙民盡早戒煙及盡快接種疫苗，令肺功能衰退減緩，避免不幸染疫急速惡化。