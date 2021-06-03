單日3.6萬人接種疫苗　1.2萬人打第一針科興　創兩個半月以來新高

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-04 00:12

新冠疫苗接種計劃展開第98日，今（3日）再多約3.6萬人接種，當中1.2萬人打首劑科興，創下3月17日以來新高，至今累計逾144萬人已打至少一針。今日再有3.7萬預約打針。 政府公布，昨（2日）再有6人打針後不適送院，全部情況穩定，1人未經診症自行離院、1人漠視醫生勸告自行離院，其餘4人已經出院，暫未知6人針後副作用詳情。

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共36,100人接種疫苗，包括23,800人打第一針，科興佔12,160人、復必泰佔11,594人，科興接種人數再次超越復必泰，更創下3月17日以來新高，當日有13,247人打針；至於打第二針的人則共有12,400人，包括5,065人接種科興、7,259人接種復必泰。今日再有37,900人預約打第一和第二針，包括13,600人預約接種科興、24,300人預約接種復必泰。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

今日再有37,900人預約打第一和第二針，包括13,600人預約接種科興、24,300人預約接種復必泰。

另外，當局繼續不公布打針後送院個院詳情，只透露昨（2日）有6人打針後不適送院，全部人情況穩定，惟1人未經診症自行離開醫院、1人不遵從醫生勸告自行出院，其餘4人則已經離院。