港鐵洪水橋站遲6年建成　陳帆暗指41億「招呼」4,000人欠效率

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-04 15:40

洪水橋/厦村新發展區預計首批約4,400名居民，於2024年遷入。政府擬在現時西鐵兆康站及天水圍站之間，加建洪水橋站，惟預計2024年才動工興建，2030年才落成，造價41億元。 立法會鐵路事宜小組委員會今（4日）討論時，多名議員質疑洪水橋站興建時間需時6年較預期長，亦未能趕及首批居民入伙前建成，有違「基建先行」策略。運房局局長陳帆稱，現時做法與人口遷入的時間能配合，與其「用41億招呼4000個市民」，其實使用其他交通工具都是有效率。

洪水橋站現預計2024年動工，2030年建成，較原定計劃推遲3年，建造時間亦翻偣。（資料圖片）

政府預計，洪水橋首批在2024年入伙的有4,400名居民，而至2030年人口將增至3.64萬人，至2032年所有第二期發展住戶入伙後，居民總數更高達9.08萬。立法會鐵路事宜小組委員會上，不少議員質疑政府基建落後。實政圓桌田北辰指，政府於2014年的文件指出，洪水橋站可在2024年落成，「配合第一批居民」，惟現時卻遲6年落成，斥不附「基建先行」政策。

陳帆表示，「基建先行」為政府建造基建的精神，「但係最好做法就係人同車同時間到就更好」，指「用41億招呼4,000個市民，其實我哋用其他交通工具都係有效率。」

洪水橋站旁預留土地予港鐵發展物業

洪水橋站將位於洪水橋發展區南面，路政署鐵路拓展處副處長魏漢華解釋，現時選址的鐵路軌道呈直線、地面水平亦無斜度，適合興建車站。他說，洪水橋站長約330米，將要改動現有電線及路軌護欄高度，須在晚上收車後才進行工程，而日間會進行地基、支柱、縱向橫樑等工程，加建月台。

洪水橋站將以擁有權模式興建，陳帆指，由於車站上蓋不適合有物業發展，已在車站旁預留土地，讓港鐵以物業發展補貼車站建造價格。

洪水橋站興建設計。（立法會投影片）