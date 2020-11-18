陳帆：全力落實新發展區　打造洪水橋成新界西北經濟樞紐

工聯會陸頌雄在今日（18日）的立法會會議上提出議員議案，促請政府盡快全面檢視公共運輸規劃及政策，以紓緩道路交通擠塞問題。運輸及房屋局局長陳帆表示，由於香港的路面空間有限，除了擴展和改善公共交通系統外，政府會繼續按部就班推行交通諮詢委員會在《香港道路交通擠塞研究報告》中提出的一系列短、中及長期建議，更有效使用路面空間。

陸頌雄的議案中建議，政府在進行城市設計及規劃時，應逐步將重要的商貿發展區轉移至其他地區，並帶頭將政府部門遷離核心商業區，以分散車流量。（資料圖片）

陸頌雄的議案中建議，政府在進行城市設計及規劃時，應逐步將重要的商貿發展區轉移至其他地區，並帶頭將政府部門遷離核心商業區，以分散車流量。陳帆回覆表示，政府一直致力提供商業用地和樓面，以維持香港作為國際金融和商業中心的地位；透過新發展區同時供應房屋和經濟用地，讓居所與職位分布以至香港的整體空間發展模式更趨平衡，將有助分散車流量，減低道路交通負荷。

陳帆又表示，政府正全力落實東涌新市鎮擴展、古洞北、洪水橋等新發展區，除應付房屋需求外，亦能供應經濟用地，推動經濟發展及提供大量多元化就業機會，改善職住平衡，拉近就業與居所之間距離。當中洪水橋／廈村新發展區位處新界西北的策略性位置，與天水圍、屯門和元朗緊密連繫，將成為新界西北的區域經濟樞紐，可創造約15萬個就業機會。

陳帆又提到，儘管政府會在可行情況下增加泊車位供應，但必須指出持續增加泊車位數目以追趕汽車增長的步伐，並不是合理或可持續的做法；當局必須實施適當的交通管理措施，以控制在路面上的車輛數目，包括收取隧道費。政府亦會繼續善用大數據及創新科技，提供實時數據方便市民出行和計劃行程，運輸署已於前年推出「香港出行易」綜合流動應用程式，截至今年10月底已累計下載超過224萬次。