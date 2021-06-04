六四32｜港大學生會如常洗刷國殤之柱　相信活動合法合理

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-04 16:33

今日是六四事件32周年，香港大學學生會今日下午（4日）繼續承襲多年傳統，自發洗刷國殤之柱。港大學生會表示，如今真相不斷被淡忘，言論自由及空間每況愈下，故更加要守護歷史真相、悼念當時的遇難者。 港大學生會會長郭永皓指出，並無受到校方壓力，又指事前沒有與校方溝通，強調學生會有舉行活動的自由。

▼港大學生會6月4日洗涮國殤之柱▼

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香港大學學生會承繼傳統洗刷國殤之柱，並默哀一分鐘，之後在國殤之柱前獻上白花。學生會表示，因天雨關係，今日不會重漆太古橋，活動或會順延一星期，日期及時間會另再公佈。

言論自由及空間每況愈下

港大學生會在洗刷國殤之柱前朗讀宣言，指32年前的今日，北京學生為了自由及民主等走上街頭，但遭中共政權暴力鎮壓。他們指出，如今真相不斷被淡忘，言論自由及空間每況愈下，故更加要守護歷史真相、悼念當時的遇難者。

他們認為在校園內洗刷國殤之柱及重漆太古橋，可以透過動手參與了解歷史，而非只透過閱讀文獻學習，相信今次活動可傳承追求公義的精神。

指校方並無施壓

被問及會否擔心違反《港區國安法》，港大學生會會長郭永皓表示，活動的出發點是希望守護歷史真相、悼念遇難者，以及教育同學有關港大的歷史，故相信今次活動絕對合法合理。他又重申，六四事件真相正消失，故堅持舉行六四活動、重提事件，以守護真相。

大學生首次參加活動

四年級生吳同學今年首次參加洗刷國殤之柱活動，他表示，現時社會環境出現很大變化，政府對政治表態活動諸多阻攔，令大家開始卻步，「係咁嘅情況之下，我哋更加應該要表態，表示返我哋有政治表態嘅自由。」

不過吳同學承認，今年參加悼念六四活動的風險增加，亦不知道會否被抽後算帳。對於今早支聯會副主席鄒幸彤已被捕，他直言自己或多或少有擔心，但他坦言：「但我冇做錯任何嘢。」

▼6月4日，大批警員於維園外戒備▼