診所醫生非禮女護士罪成　判刑前改聘清洪並求覆核　准保釋候訊

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-04 16:58

大圍私家診所的六旬醫生，被指去年在私家車上非禮其診所的一名女護士，包括撫摸她的胸部和臀部，早前被裁定兩項非禮罪罪成。案件原定於今（4日）於九龍城裁判法院判刑，被告改由資深大律師清洪代表，並要求覆核裁決及為被告申請保釋，控方指嚴重提出反對。惟裁判官最終准案件押後至7月28日再訊，亦准被告以3千元保釋外出。

被告關國安（60歲）被控於2020年3月14日，在尖沙咀海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

案件原定今天判刑，被告改由資深大律師清洪代表，辯方庭上就定罪提出覆核申請，以及為現正還柙的被告申請保釋。控方反對被告保釋，指案件嚴重，違反僱主僱員誠信，罪行可判監禁至少數個月。

暫委裁判官鄭潤聰認同本案嚴重，但考慮到一段時間後才處理覆核申請等程序，批准被告以3,000元保釋。期間不得離港，須交出所有旅遊證件及居於報稱地址。

事主X早前供稱，被告於私家車外摸坐在後座的她的左胸，嘗試拉開她的口罩吻她。被告亦伸手入她連身裙底摸其胸部。辯方質疑X因向被告索取金錢不果，遂誣衊對方非禮。鄭官認為辯方說法站不住腳，X事後失去護士工作，反而無助她取得金錢。

案件編號：KCCC3023/2020