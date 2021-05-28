送貨員𨋢中偷拍短褲少女兼自瀆　再誘至後樓梯強吻摸胸　認罪候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-28 15:52

送貨員尾隨14歲穿短褲少女進升降機，一邊偷拍一邊自瀆，之後以問少女垃圾房位置，誘她到後樓梯強吻並摸胸，更恐嚇會𠝹花其臉。鄰居聞男女激動吵架聲前來探看，少女乘機逃走。送貨員今（28日）於區域法院承認1項遊蕩罪及1項非禮罪。被告曾帶13歲女童回家拍裸照的前科，但辯方指被告並非戀童癖，法官先索取被告的相關報告，押後至6月18日判刑。

被告謝俊昇（25歲，送貨員），被2項遊蕩罪及1項非禮罪，控罪指他於2020年3月27日，在藍田平田邨遊蕩，並在平旺樓非禮女童X。其中1項遊蕩罪由法庭存檔。

升降機內偷拍事主兼摸及摸自己下體

案情指，當天傍晚約7時，身穿T裇短褲的事主X做運動後回家，於平旺樓大堂遭被告尾隨入升降機。閉路電視片段顯示，站在X身後的被告伸手入自己的短褲觸摸私處數次，又以手機偷拍X的大腿。

被告謝俊昇在藍田平田鄒遊蕩及非禮一名14歲少女。（資料圖片）

被告拉下事主口罩強吻逾十秒

被告隨事主步出升降機，詢問她哪裏取垃圾袋，及垃圾房的位置，事主就帶他到後樓梯。被告緊捉她的肩膀並推她向牆，事主遂叫救命，嘗試推開被告不果。被告用手捂着事主的嘴着她住口，恐嚇她會𠝹花其臉。被告拉下二人口罩，強吻事主10至30秒，他於褲外摸事主臀部，伸手入衫內摸她腹部，抓其胸部數下。至鄰居來到，被告逃去。

事主哥哥見妹妹哭著回家

有鄰居指當日於樓梯聽見男女激動對話，有驚恐女聲道「唔好啊，唔好搞我啦！」。他見到事主驚慌在樓梯哭訴被非禮。事主哥哥亦指妹妹哭着返家，事發時約8時聽到連串叫喊聲。閉路電視拍攝到，被告約8時急步跑下樓梯離開。

被告曾帶13歲女回家拍裸照

被告於2011年曾帶13歲女童到家中拍攝裸露片段，非禮及製造兒童色情片段罪成判入勞教中心。盜竊保釋期間犯本案。辯方稱被告認罪，當時送貨後流連屋邨犯案，他已寫信向事主道歉。辯方指被告不是戀童癖，法官練錦鴻待索取背景報告、精神及心理報告後判刑。

案件編號：DCCC 722/2020