剷車司機涉性侵親女　奪女兒初夜兼用性玩具　裁強姦亂倫等6罪成

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-03 16:55

中年剷車司機涉自女兒12歲起多番性侵女兒達4年，包括迫她手淫和口交，甚至發生性行為，因而被控強姦及亂倫等7罪。審訊期間透露，司機不但強行奪去女兒初夜，之後仍有在未有使用避孕套情況下與女兒性交，並迫她服食避孕藥及使用性玩具。女兒更在錄影會面指，父親侵犯她時「個樣好淫咁望住我」，是「精蟲上腦」。她稱因與父的關係至其心理出現問題，終向朋友說出才揭發事件。被告卻否認全部指控。陪審團經退庭商議，今(3日)在高等法院裁定被告強姦亂倫等6罪成立。法官把判刑押後到6月25日，期間索取事主X的心理創傷報告，以及被告的精神和心理報告

現年49歲的被告，被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、3項強姦和1項亂倫罪。案發介乎2015年至2019年間，事主X當時介乎12至16歲。陪審團裁定被告面對7項罪名中，除了事主聲稱在家中如廁時遭被告強姦一罪外，其他罪名全部成立。

摸女兒胸稱是二人的秘密

控方案情指，X一家四口同住於葵涌某單位。於2015年某個周末，當時X的母親和兄長不在家，被告以他睡房的床較軟著女兒到他的房間睡覺。惟X入睡期間遭被告摸腰和胸。被告事後稱此事為兩人之間的秘密，著X不要告知他人。其後，X亦遭被告迫手淫和口交。

無用避孕套卻要女兒服避孕藥

於同年某日晚上，X的母親和兄長亦不在家，被告強姦當時還是處子之身的X。被告在未有使用避孕套下與她性交，又會迫女兒食避孕藥，X服食約兩至三個月，但之後只是「扮食」欺騙被告。

事主X曾稱被告有次在Ｘ晚上在家如廁時，入廁所在未使用避孕套情況下把她強姦，惟陪審團未有裁定這指控成立。

事發經過。（詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

發生性行為時使用跳蛋

於2018至2019年間，被告和A鬧離婚，他遂搬至另一單位。X因經濟壓力，於2019年暑假亦搬至和被告同住，每月獲3000至4000元。惟被告於新居再和X性交，期間使用性玩具跳蛋。

此外，被告和X於2019年2月返回福建度歲。X於某日晚上準備入睡，被告突然入房表示想和X「扑嘢」」，然後將她強姦。

X心理出問題覺自己好污糟

X在錄影會面形容當時覺心理狀況出問題，「見到佢（被告）想嘔」，但同時又覺得自己「好污糟」，但又認為「有部份都係自己攞嚟」。X最終因壓力爆發，搬離新居，並把事件告知友人，友人替她聯絡社工，事件輾轉報警。 警方2020年3月拘捕被告，並在他的新居找到性玩具。

形容被告精蟲上臘變態怪獸

審訊時播放X的錄影會面，她稱首次被強姦時，曾聲言「唔要」，惟被告回應指：「無事既，唔會痛.......我會好溫柔……」她又形容，被告性侵她時「個樣好淫咁望住我」，是「精蟲上腦」和「變態怪獸」，不能控制自己的性慾。

知被告愛她卻非視她為女兒

X又指，被告愛她，但非視她為女兒。她於中三時有一名男友，被告返家遇到X和男友會發脾氣，亂扔物品。被告向X質疑「點解咁對我？」X坦言不明所以，指她有自己的生活，但被告「覺得好似我係佢既野。」

而她搬至被告的新居時，被告曾問X：「係咪鍾意爸爸？」他又表示「好愛」X，X回應：「唔要你呢份愛。」

辯方盤問時質疑，X在強姦時未有反抗，如緊合雙腳或踢被告下體等。辯方又指，X的指控未有發生，X全部否認。

案件編號：HCCC45/2021